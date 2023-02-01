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憲兵士官長摳女兵下體1公分 她不追究獲緩刑 檢方上訴吞敗

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

憲兵第202指揮部第239營林姓士官長在酒吧巧遇和朋友聚會的女兵，他上前攀談，女兵上廁所時，林竟尾隨進廁所指侵、插入1公分。事發後女兵嚇得和友人逃離並報警，北市警中山分局將林送辦。林被依強制性交罪起訴，一審判林2年徒刑，因女方不再追究，獲緩刑4年，緩刑期間付保護管束，義務勞務100小時。檢方上訴，台灣高等法院駁回。

林姓士官長2021年4月8日退伍。

林否認強制性交，偵訊時辯稱在廁所內只有親嘴、摸胸和隔著內褲摸下體等行為，也坦承沒經過對方同意，但他聲明沒有鎖上廁所門、壓制女方和指侵。

被害女兵表示，2021年1月22日凌晨遭一名不認識的「長官」侵犯，事後打聽才知道林的姓名，案發當天是第一次見面。她說，當天是營內弟兄要歡送她，同行的女性友人去吧檯唱歌，另名簡姓友人到外頭講電話，沙發區只剩她和林坐在一起。聊天過程中，林的手不時在她的大腿上游移還捏肉，她覺得很不舒服，但又不想把場面弄僵，便藉機上廁所，詎料在廁所內被摳私密處。

「不要碰我，你在做什麼，請你出去」女兵連喊3次以上，但林姓士官長卻用手指伸入她下體1公分，女兵用全身力氣撥開他的右手，同時斥喝對方「離開」。

台北地院衡量林姓士官長是一時性衝動而犯罪，案發後積極尋求諒解，也與被害人達成和解並賠償，女方也表示不再追究、同意給緩刑，因此判他2年徒刑、緩刑4年。

台北地檢署則認為林關上廁所指侵，行為沒有可堪憫恕之處，一審卻以他和被告和解就宣告緩刑，認為減刑與緩刑的判決違誤，提上訴。

高院則認為，林在一審開庭時對「鎖上廁所門」及「壓制告訴人」等事實不再爭執，沒有如檢察官所指的「否認」問題，而強制性交罪的法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，一審考量他沒造成被害人身體上的傷害，犯罪情節較輕，若量處最低的3年徒刑「過苛」，依刑法第59條規定減刑並無恣意或濫用裁量可言。

由於女方在和解書內表示願意給予林緩刑的機會，有修補犯罪影響的契機，高院認為不能全然無視，因此駁回檢方上訴。

憲兵第202指揮部第239營林姓士官長到酒吧飲酒，卻指侵初次見面的女兵，台北地方法院依強制性罪判他2年徒刑，因被害人不再追究，北院宣告緩刑4年，緩刑期間付保護管束，義務勞務100小時。檢方上訴，台灣高等法院駁回。示意圖／聯合報系資料照
憲兵第202指揮部第239營林姓士官長到酒吧飲酒，卻指侵初次見面的女兵，台北地方法院依強制性罪判他2年徒刑，因被害人不再追究，北院宣告緩刑4年，緩刑期間付保護管束，義務勞務100小時。檢方上訴，台灣高等法院駁回。示意圖／聯合報系資料照

士官長

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