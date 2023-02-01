汽車旅館拆除工程噪音吵到崩潰 外籍師不忍了打官司獲賠飯店住宿費

2名外籍英語補習班老師指控莎多堡汽車旅館拆除工程連續多月的噪音，造成自身憂鬱、焦慮、睡眠不佳、性格易怒，提告要求負責工程的營造公司賠償134萬餘元，台北地方法院判營造公司應給付2日飯店住宿費6746元，可上訴。

2人提告主張，他們是在台灣居住多年、開英語補習班的外籍人士，住處附近的莎多堡汽車旅館2021年5月至8月間進行拆除工程，不斷發出尖銳施工噪音，屢遭附近居民檢舉。

2人指出，工程期間適逢新冠肺炎疫情爆發，他們白天無法外出躲避噪音，只能待在家裡，導致出現憂鬱、焦慮症狀、夜間睡眠惡化、性格易暴怒、睡眠不佳造成臉上嚴重過敏長斑等，要求營造公司賠償飯店住宿費、醫療費、精神慰撫金各73萬餘元、61萬餘元，共計134萬餘元。

營造公司指出，公司做完保護工程後才進行拆除作業，且工程期間每天約下午5時就停止施作，不會影響一般人夜間休息，難認與2人睡眠惡化、憂鬱、性格易怒等症狀之間有因果關係。

營造公司表示，即使有時會出現較大聲響，但並非經常性超過噪音標準，工程也沒有被連續處罰或勒令停工，請求法官駁回訴訟。

台北地院根據2人提出同年6月17日的SGS檢驗報告，平均聲響為75分貝，已超出噪音管制標準72分貝，認定當天拆除工程噪音已逾越標準並侵入屋內，且是持續一整天、超越一般人所能容忍的程度，而2人確實有在同年6月16日、6月17日住宿旅館躲避噪音，判營造公司應賠償6746元住宿費。