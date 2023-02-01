公親變事主！見喝醉水電工騷擾女子 他2拳打癱對方有罪還要賠545萬元

曾姓男子前年見喝醉酒的柯姓男子騷擾、拉扯王姓女子，上前勸阻卻被嗆聲，他忍不住出手痛毆柯2拳，導致柯倒地不起，因腦出血而智能嚴重缺損、無法眨眼或動手指，完全喪失自主生活能力，一審依傷害致重傷罪判曾3年4月徒刑；民事部分，台北地方法院判曾應賠償545萬餘元，可上訴。

曾2021年5月21日晚間10時許，在住處前目睹柯拉扯、騷擾王女，他上前阻攔卻遭柯辱罵，因而心生不滿，往柯左側頭部用力揮擊一拳，柯因酒醉而重心不穩，跌坐在地。

曾原本已轉身離去，但心中怒氣難消，再度回頭朝柯的頭部痛毆一拳用力揮擊，柯倒地不起，後腦撞擊地面，頭部外傷合併創傷性腦出血，導致柯智能嚴重缺損再也無法回復，至今入住養護中心，全天候得依賴他人照護。

曾供稱當時看到柯一直騷擾王女，才會出言制止，之後被柯出言辱罵，因而意氣用事出手毆打，不是有心去打柯，他不知道會有這樣的結果，真的很後悔，很抱歉。

台北地院根據監視器畫面等證據，認定曾動手毆打柯，依傷害致重傷罪判曾3年4月徒刑；民事部分，柯請求賠償醫藥費、喘息服務費、看護費、護理之家費、勞動力減損、精神慰撫金等共1508萬餘元。

曾於民事訴訟未出庭也沒有提出任何聲明，台北地院指出，曾確實造成柯無法回復的傷害，但柯入住護理之家費用，皆由新北市政府社會局全額補助，此部分不能許可；另法院審酌柯案發前從事大樓水電工作等一切情狀，認為曾應賠償柯545萬餘元。