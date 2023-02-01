控夫罵「花錢養妳還不給上」提離婚 法官發現問題出在她身上

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

結婚10年的夫妻不睦，妻子控丈夫忽視她產後期待陪伴的感受、沒調和婆媳關係，不想行房卻被罵「花錢養妳還不給上」，訴請離婚，一審判准。丈夫訴說妻子受胞姊影響而迷信鬼神，還稱小孩上幼稚園「會死掉」，他尋求婚姻諮詢遭拒。台灣高等法院認為婚姻未達難以維持地步，且妻子問題較大，廢棄離婚判決，案件上訴最高法院中。

這對夫妻2011年12月間結婚，婚後育有一雙子女。妻子抱怨，2015年她生產後，丈夫竟聽從婆婆的話自行參加親友婚禮，忽視她「期待陪伴的心」，或是犧牲小孩的健康仍執意出遊，也不幫忙調和婆媳問題。妻子說，丈夫患有憂鬱症，發病時常以自殺要脅，甚至強迫她進行性行為，2018年起丈夫舉止更怪異，還會偷看她洗澡或趁她睡覺時拍照、盯看。

2019年1月間，妻子搬離住所，並以婚姻關係名存實亡、丈夫的行為讓她不堪同居為由，提離婚訴訟。台北地方法院認為這對夫妻分居了一段時間，溝通落差、婆媳問題都沒能解決，難以期待破鏡重圓，判准離婚，兩個小孩的權利義務由雙方共同行使、負擔，兒子、女兒分別由母親和父親擔任主要照顧者。

對於一審判決，丈夫不服氣，上訴高院。高院認為，妻子主張丈夫忽略她的心情感受等情事，都發生在2015年間，之後沒再出現，可見丈夫有在配合，而丈夫對憂鬱症也有病識感，持續接受治療，並非無法改善。

丈夫坦承在2017年間曾說出「花錢養你還不給上」的話，但那是夫妻間嬉鬧、吵架的話語，他已道歉並獲得原諒。高院認為丈夫僅說出一次這種話，妻子也舉不出還有其他貶抑言語，拿這一句話來主張造成婚姻破裂，難以採信。

高院認為，妻子攜子離家，丈夫多次尋求婚姻諮詢卻遭她拒絕，對於婚姻不能維持，妻子顯然要負較大的責任，不得請求離婚。因二審判決結果大逆轉，妻子再度上訴最高法院。

一名妻子抱怨丈夫忽視她感受、沒調和婆媳關係，不想行房被罵「花錢養妳還不給上」，訴請離婚，一審判准。台灣高等法院認為婚姻未達不堪同居之虐待、難以維持地步，且妻子對婚姻破裂要負較大責任，廢棄離婚判決，案件上訴最高法院中。記者王宏舜／攝影
一名妻子抱怨丈夫忽視她感受、沒調和婆媳關係，不想行房被罵「花錢養妳還不給上」，訴請離婚，一審判准。台灣高等法院認為婚姻未達不堪同居之虐待、難以維持地步，且妻子對婚姻破裂要負較大責任，廢棄離婚判決，案件上訴最高法院中。記者王宏舜／攝影

丈夫 婚姻 離婚

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