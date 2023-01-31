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基隆市府前拆除組長包庇違建不拆 法官判刑7年6月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市政府張姓前拆除組長被控涉嫌包庇違建戶、未依法執行「即報即拆」個案，另外暗助按摩店業者躲避稽查。基隆地方法院審理時，張否認犯行，法官未採信辯詞，今依貪汙治罪條例對主管事務圖利2罪、對非主管事務圖利1罪，判應執行有期徒刑7年6月，褫奪公權4年。全案可上訴。

同案通報張男，轉告按摩業者躲避稽查的市府張姓女雇員，在法院審理時認罪，法院今依犯公務員對主管事務圖利罪，處有期徒刑1年3月，褫奪公權1年。案發後張男辦理退休，張女離職。

法務部廉政署多年前接獲檢舉，基市府都市發展處使用管理科時任拆除組長的張男違法行政。監聽時查出產發處工商科張姓約僱人員，獲知公安聯合稽查小組稽查對象，通報張男轉告業者歇業逃避稽查，涉犯對非主管或監督事務圖利罪。

檢方另查出，市府拆除組人員2019年9月間，前往和平島要拆除一處違章建築時，張男接獲屋主來電，得知對方無意自行拆除，仍要求拆除組人員暫停執行，事後未確認屋主是否自行拆除，或再安排拆除作業，圖利屋主保有違章建築。

基市府2020年4月間查報拆除中正區一處施工中的違章建築，本案屬即報即拆個案，但張在排定拆除日的前一天接受當事人請託，決定不拆除。

基隆地院今天宣判，張男犯公務員對非主管事務圖利罪，處有期徒刑5年2月，褫奪公權3年；又犯公務員對主管事務圖利罪2罪，分處有期徒刑5年6月，褫奪公權4年。應執行7年6月，褫奪公權4年。

基隆市政府張姓前拆除組長被控涉嫌包庇違建戶，並通報按摩店業者躲避稽查。基隆地方法院審結，今依貪汙治罪條例判刑。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府張姓前拆除組長被控涉嫌包庇違建戶，並通報按摩店業者躲避稽查。基隆地方法院審結，今依貪汙治罪條例判刑。記者邱瑞杰／攝影

公務員 基隆 建築

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