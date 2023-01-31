男念佛號掐死馬國女大生 翻供「一起長眠」檢求處死刑

31歲男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，遭依殺人重罪起訴。士林地方法院今開庭，陳男否認殺人罪，辯稱「兩人約好一起長眠」在蔡女要求下，念佛號徒手掐脖，坦承幫忙加工自殺。公訴檢察官痛批，陳男視人命為草芥，且家屬認為陳男因永久與社會隔離，具體求處死刑，法官將是否量處死刑列為爭點。

陳男在3名辯護人陪同下出庭，他鉅細靡遺講述兩人認識、約會、案發當天過程，拿著麥克風講了近2小時，他稱9月自己有自殺念頭，10月在IG和蔡女聊天交往、約會、住在蔡女租屋處數日，人生有了方向，還上網找工地主任工作，沒想到，蔡女在10月12日在聊天過程中，約他一起長眠自殺。

陳男當庭辯稱，蔡女和她去沐蘭汽車旅館做愛，還稱蔡女說有男友後，粉絲場控的話語很噁心，不想再直播工作，後來又擔心若沒有畢業會被爸爸打死，甚至聊到未來想一起到上海。陳男辯稱，起初他勸蔡女要去吃藥，但是蔡女要求他拿西瓜刀刺進她心臟，但他根本刺不下去；後來看到蔡女認真表情稱要自殺，他想到自己去年9月也有自殺念頭，且如果當起身離開租屋處，蔡女就會「恨死他」等語說動。他還對法官說，換作法官遇到此事，你也不知怎麼處理。

陳男當庭坦承，兩人在租屋處試著要怎麼掐脖子尋死，還約好如果受不了，蔡女雙手合十，他就會放手，經過漫漫長夜到天亮，至少掐蔡女脖子4次。首次掐脖子，蔡女雙手合十後說看到人生跑馬燈，有小時候不好的回憶，包含媽媽、弟弟進房翻她的書，也看到最後一幕是和陳男在101觀景台幸福看夜景。

陳男稱，他放手後嚇到想靜下心，唱了兩首歌「江蕙的家後和五月天的戀愛ing」給蔡女聽，兩人做愛後，蔡女說想聽著他的聲音長眠，他就起身跪坐在床上，掐蔡女脖子時念法號，蔡女說他看到白色的光很溫暖，還看到觀音娘娘。

法官問陳男怎麼掐？陳男稱他用右手掐脖子、左手牽著蔡女的手，但是看到蔡女的表情無法下手，蔡女主動抱枕給他用來遮住眼睛，並強調無論做什麼都不要放手，陳男第三次掐脖過程中、放手數次。

最後天亮了，陳男哭了，蔡女對他說「老公你要開心點，我們要永遠在一起」他於是再度掐脖子，掐了數分鐘，蔡女沒有掙扎，雙手放在身體兩側完全沒有反應，他放手後發現蔡女斷氣，於是在房間放佛經，替她蓋被子後離開，返回鶯歌的租屋處吞藥自殺。（陳男經警消救援送醫保住性命，出院後再偵查過程中沒有提到加工自殺）

法官問陳男為何答辯方向差這麼多？如今天所言屬實，為何要編故事，稱討回匯款給蔡女99999元遭拒情節？陳男回答，害怕蔡女爸媽不原諒他，不讓他們冥婚，直到1月6日他壓力太大，夢到蔡女托夢，蔡女對他說「你就跟爸媽講實話，好好照顧爸媽和弟弟」他才在今天翻供。

辯護人稱，檢察官畫好目標在找證據，陳男否認殺人，承認加工自殺罪，案發現場沒有打鬥、掙扎跡象，起訴書所指蓄意殺人與事實不符，沒有人在犯案後還留在現場放佛經，依據證人和就醫紀錄顯示，蔡女原本就曾有輕生念頭。

公訴檢察官表示，陳男蔡女非熱戀關係，陳男的認知與實際有一段落差，蔡女的室友稱蔡女還在考慮是否要交往，而陳男所言的林姓前女友也證稱，並非男女朋友，根本不太熟。檢察官當庭稱，蔡女不可能和陳男謀為共死，兩人無仇恨，陳男視人命為草芥，殘忍殺害年輕生命，迄今說詞反覆、卸責，今又說了全新一篇加工自殺辯詞，家屬認為，陳男應永久與社會隔離，具體求處死刑，請法官將是否量處死刑列為爭點。法官今也將是否量處死刑列為本案徵點，全案候核擇日開庭。

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