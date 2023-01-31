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彰化億元違法吸金39人受害 法官：高報酬即高風險

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣56歲洪姓男子違法吸金5年，累計金額1億82萬3000元，直到2020年5月無法發放紅利才露餡，39名受害者聯名求償，洪男到宜蘭坐船出海企圖輕生但獲救。彰化地方法院今天審結全案，依違反銀行法判處洪男7年6個月有期徒刑，未扣案的犯罪所得1億多元除應發還給被害人外，沒收之。可上訴。

判決書指出，洪男從事英文補教業，人稱「洪老師」，2015年租用社頭鄉某宮廟廂房免費教英文，以投資股票為名，向民眾招攬入股投資，約定投資10萬元，每月紅利3000元，等於年利率36%。2017年成立念佛會，洪男每周三到員林市舉辦敬老感恩餐會，有時送發財金，有時舉辦擲筊比賽，獎品從機車、黃金佛像墜飾、氣炸鍋到總值約兩萬元的香皂、八寶粥等小獎。

游姓男子2016年先投資，2017年擔任洪男助手，2018年又為洪男招攬第二種儲蓄投資方案，兩年內每月存款3萬元即不必再存，10年期滿可拿回60萬元紅利，相當年利率73%。未料2020爆發新冠疫情重創全球經濟，洪男投資失利，2020年5月無法再放紅利，同月他到宜蘭搭船出海，跳海企圖輕生但被救起。

法官審酌，洪男以高額紅利、利息，吸引39人提供資金供其操作股票買賣長達5年，吸金金額高達1億多元，最終使眾多投資人損失甚多，自屬不該，而游男明知洪男違法吸金仍擔任其助手，心態可議，但兩人在警詢時坦承犯行，尚知反省，確有發放紅利給投資人，並非訛詐，和其他案例吸金者購買資產並加以藏匿情形不同，非屬惡性重大之徒。

法官認為，投資人明知洪男與游男並非合法的財務經理人，為謀高投資報酬，忘卻「高報酬即高風險」的理財常識，竟沒與洪男簽下紙本契約，僅靠口頭約定就投資200至2千萬元，除應自行承擔風險，也助長違法行徑，投資損失不能完全歸咎洪、游。

洪男、游男因未能與投資人達成和解，但坦承犯行，確有發放紅利給投資人，並非訛詐等情事，法官量處洪男7年6個月有期月徒刑，未扣案的犯罪所得1億多元除應發還給被害人外，沒收之。游男共同犯銀行法，被判處1年8個月有期徒刑，緩刑4年，繳交罰款60萬元，沒收犯罪所得19萬元。可上訴。

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彰化地方法院今天審結南彰化一件億元非法吸金案，判處「洪老師」7年6個月有期徒刑，未扣案犯罪所得應發還給被害人及受損受的人之外，餘款沒收。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院今天審結南彰化一件億元非法吸金案，判處「洪老師」7年6個月有期徒刑，未扣案犯罪所得應發還給被害人及受損受的人之外，餘款沒收。記者簡慧珍／攝影

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