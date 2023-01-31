妻出門倒垃圾突消失3年！夫報警驚悉真相崩潰 怒告提離婚

垃圾回收車示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影 妻子突然失蹤，原來有古怪？新北市一名男子與妻子結婚1年後某天，妻子出門倒垃圾後便突然消失「人間蒸發」，擔心下報警求助，沒想到竟發現妻子已偷偷離開「不在台灣」。男子得悉真相崩潰，向法院訴請離婚獲准。

綜合台灣媒體報導，該男子2018年與大陸女子結婚，但相處並不融洽，妻子懷疑男子婚後與前女友藕斷絲連，曾為此爭吵。直至婚後1年、2019年某天，妻子拿着黑色垃圾袋出門，家人以為她要倒垃圾，詎料之後便「消失」，男子打電話也沒有接聽，於是報警求助。

最終男子透過警方成功致電妻子，卻發現原來妻子竟已返回大陸「不在台灣」，讓男子崩潰傻眼。由於2人分居已達3年，男子憤而向法院訴請離婚。

法院法官引述移民署資料指，妻子於2019年5月離境後，便沒有入境台灣紀錄，證明妻子離開台灣後，2人已分隔兩地3年，且妻子沒有到場抗辯，故認定男子主張符合事實。

法官表示，2人分開3年，並非短時間，而妻子離家出走後沒有與男子聯絡，直到法院辯論終結都沒有改變，雙方關係降到冰點，難以繼續維持婚姻，因此判准2人離婚。全案仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》