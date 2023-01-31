快訊

宋仲基密戀凱蒂長達三年！網友回推時間點傻眼了

疫情進入BA.2.75時代 專家估二周後達高峰「單日恐破6萬」

上淘寶買「大陸這商品」要小心了！最高恐遭罰15萬元

妻出門倒垃圾突消失3年！夫報警驚悉真相崩潰 怒告提離婚

香港01／ 撰文：布萊恩

垃圾回收車示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
垃圾回收車示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
妻子突然失蹤，原來有古怪？新北市一名男子與妻子結婚1年後某天，妻子出門倒垃圾後便突然消失「人間蒸發」，擔心下報警求助，沒想到竟發現妻子已偷偷離開「不在台灣」。男子得悉真相崩潰，向法院訴請離婚獲准。

綜合台灣媒體報導，該男子2018年與大陸女子結婚，但相處並不融洽，妻子懷疑男子婚後與前女友藕斷絲連，曾為此爭吵。直至婚後1年、2019年某天，妻子拿着黑色垃圾袋出門，家人以為她要倒垃圾，詎料之後便「消失」，男子打電話也沒有接聽，於是報警求助。

最終男子透過警方成功致電妻子，卻發現原來妻子竟已返回大陸「不在台灣」，讓男子崩潰傻眼。由於2人分居已達3年，男子憤而向法院訴請離婚。

法院法官引述移民署資料指，妻子於2019年5月離境後，便沒有入境台灣紀錄，證明妻子離開台灣後，2人已分隔兩地3年，且妻子沒有到場抗辯，故認定男子主張符合事實。

法官表示，2人分開3年，並非短時間，而妻子離家出走後沒有與男子聯絡，直到法院辯論終結都沒有改變，雙方關係降到冰點，難以繼續維持婚姻，因此判准2人離婚。全案仍可上訴。

延伸閱讀：

70歲老翁逼妻「一周要6次」 妻淪洩慾工具受不了下場慘

末期肝癌男為加快換肝要求與「捐贈者」結婚 妻悉真相怒告

文章授權轉載自《香港01》

離婚 陸配 婚姻

相關新聞

男念佛號掐死馬國女大生 翻供「一起長眠」檢求處死刑

31歲男子陳柏諺涉掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，遭依殺人重罪起訴。士林地方法院今開庭，陳男否認殺人罪，辯稱「兩人約好一起長...

假「白眼女神」黃捷之名徵長久包養關係 女護理師觸法了　

葉姓女護理師自稱綽號「白眼女神」、高雄市議員黃捷的臉書截圖，PO上以包養為目的「甜心花園網」，假黃捷之名徵求包養關係，黃...

欣裕台要求利潤分享逆轉勝 郭台強妻羅玉珍、莊婉均共判賠10.9億

前總統馬英九被控賤賣三中及舊中央黨部大樓，從中央投資公司分割出去的欣裕台公司，對買方莊婉均、羅玉珍等人提民事訴訟，主張他...

妻出門倒垃圾突消失3年！夫報警驚悉真相崩潰 怒告提離婚

妻子突然失蹤，原來有古怪？新北市一名男子與妻子結婚1年後某天，妻子出門倒垃圾後便突然消失「人間蒸發」，擔心下報警求助，沒想到竟發現妻子已偷偷離開...

彰化億元違法吸金39人受害 法官：高報酬即高風險

彰化縣56歲洪姓男子違法吸金5年，累計金額1億82萬3000元，直到2020年5月無法發放紅利才露餡，39名受害者聯名求...

他在縣府任職25年 因收賄10.5萬暗助安檢過關慘丟飯碗

蔡姓男子在澎湖縣政府建築管理科任專業臨時人員25年，卻在任職期間收受業者多次賄絡收受共10.5萬元賄款，並協助將不合格的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。