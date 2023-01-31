假「白眼女神」黃捷之名徵長久包養關係 女護理師觸法了　

葉姓女護理師自稱綽號「白眼女神」、高雄市議員黃捷的臉書截圖，PO上以包養為目的「甜心花園網」，假黃捷之名徵求包養關係，黃捷提告，台北地院審理，依散布文字、圖畫誹謗罪判葉女有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

檢方指控，葉女2021年11月份多次在高雄巿楠梓區住處等地登入包養媒合的「甜心花園網」網站，先註冊為會員取得貼文權限，再張貼黃捷的照片，並在基本資料包養關係欄中填載「長期為主」，示意黃捷想尋求長久的包養關係。

葉女傳述黃捷尋求他人包養的不實之事，經網站管理者瀏覽發覺有異、通知黃捷，黃捷報警處理，警方查獲葉女涉案，移由台北地檢署偵辦、起訴。

法院審理時，葉女否認散布文字、圖畫誹謗黃捷，稱「我沒有張貼本案誹謗資料，檢察官沒有證明我有犯案動機」等。

法官調查，葉女的網路信箱密碼沒有告知他人，登入網站的手機門號也個人在用，葉女張貼誹謗資訊有通聯記錄為證，更排除與葉女同住的親人所為。

此外，黃捷2020年10月5日在臉書張貼文章所發布的照片，與誹謗資料所張貼的照片相同，而黃捷是有一定知名度的政治人物，一般人可特定網路訊息指的就是黃捷，葉女已侵害黃捷的名聲、形象，犯罪事證明確。