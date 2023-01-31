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他在縣府任職25年 因收賄10.5萬暗助安檢過關慘丟飯碗

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

蔡姓男子在澎湖縣政府建築管理科任專業臨時人員25年，卻在任職期間收受業者多次賄絡收受共10.5萬元賄款，並協助將不合格的建物通過公安檢查，且犯案時間長達近2年；此案遭檢調偵破，並依法將人起訴，近日一審判決出爐，法院認蔡男無前科，坦承犯行，並繳回犯罪所得，判他緩刑5年。

判決指出，徐姓室內裝修業者，自2003年起，受澎湖地區業者委託辦理建物公安檢查申報，2015年間，透過友人認識縣府內建築管理科蔡姓專業臨時人員；蔡男則自1995年起擔任該職，負責承辦建築物公共安全檢查等業務。

從2018年起到2020年，徐男為讓室內裝修通過建物公安檢查，至少6次交付賄款給蔡男，且每次給予金額約在1萬元至2萬元不等，後續則由蔡透過職權讓不合格案件申報通過，總計共收受10萬5000元賄款。

違法通過建物公安檢查場所與涉及登載不實的場所，從飲酒店、冷飲店、台電展示館、幼兒園甚至還包含澎湖縣政府警察局。

此案檢調追查後，於2020年10月22日實施搜索，並將蔡、徐2人羈押，後由澎湖地檢署依貪汙治罪條例等罪起訴，經高雄分院裁定移轉管轄一審由橋頭地方法院審理。

法官認為，蔡男任職縣府建管科負責建物公安檢查、建物裝修材料改善合格證明，但為牟私利，無視法令規範，收受徐男賄賂，不實申報，罔顧建物公安，也破壞人民對政府廉潔性信賴。

考量2人無任何前科，於偵查、審理中都坦承犯行，主動繳回全部犯罪所得，地院審理後，將蔡男依貪汙治罪條例等罪處，1年10個月有期徒刑，褫奪公權2年，緩刑5年，應接受2場法治教育課程，及向公庫支付15萬元，提供240小時勞務。

徐男則遭判，10個月有期徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年，應接受2場法治教育課程，向公庫支付10萬元，應提供120小時勞務。

高雄橋頭地方法院外觀。記者陳弘逸／攝影
高雄橋頭地方法院外觀。記者陳弘逸／攝影

公安 澎湖縣 安檢

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