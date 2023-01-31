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承攬台水業務要員工偽簽報表充人數 公司負責人遭判刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄李姓女子為某工程公司負責人，承攬自來水公司第七區管理處4處淨水場委外操作。李女明知公司符合操作資格的員工人數不足，但為了履約，便要求員工在相關資料報表偽簽或盜蓋，營造出人力充足的假象，事後遭水公司政風室查出；地院審理後將她依偽造文書罪，判10個月期徒刑。

判決指出，李女2014年、2015年間擔任某工程公司負責人，承攬自來水公司勞務採購案、排定值班表及驗收請款等公司業務；履約期間，辦理台灣自來水公司第七區管理處4處淨水場負責輪值操作，以維護加水、取水站營運及供水安全。

依相關承攬操作規範，應依各場站操作模式填寫「操作日報表」、「交接日記簿」等各類資料報表，得標廠商的值勤操作員，也須具有自來水事業技術人員證照（丙級以上），才能負責輪值操作。

李女明知公司雇用符合操作資格的員工人數，不足以支應所淨水場所需的值班人員，但為了履約，便要求底下8名員工，在年度操作日報表、交接日記簿或薪資給付證明上，偽簽或盜蓋等印文。

此案直到2015年，水公司政風室辦理值勤專案清查，才發現相關文件有許多人名簽錯，且簽名筆跡明顯不同，後由水公司告發，經檢調擴大追查，此案才因此曝光。

法官認為，李女為節省人員成本，虛偽提報具有證照的輪值人員給水公司，還在值班人員各項簿冊等文書偽造簽名及盜蓋印文，有損水公司處對契約管理的正確性。

考量李女坦承犯行，向水公司達成調解，也履約賠償，堪認有所悔意，地院審理後，將他依偽造文書罪，共8罪判刑，應執行10個月期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

高雄李姓女子為某工程公司負責人，承攬自來水公司第七區管理處4處淨水場業務，竟要下屬偽簽相關資料報表營造出人力充足的假象，遭水公司政風室查出。記者陳弘逸／攝影
高雄李姓女子為某工程公司負責人，承攬自來水公司第七區管理處4處淨水場業務，竟要下屬偽簽相關資料報表營造出人力充足的假象，遭水公司政風室查出。記者陳弘逸／攝影

偽造文書 薪資

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