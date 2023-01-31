快訊

胡歌前女友是她們！ 提到摯愛前任拭淚難忘：她真的是很好

逢甲大學證實修正論文通過審核 許淑華確定保住碩士學位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

欣裕台要求利潤分享逆轉勝 郭台強妻羅玉珍、莊婉均共判賠10.9億

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

前總統馬英九被控賤賣三中及舊中央黨部大樓，從中央投資公司分割出去的欣裕台公司，對買方莊婉均、羅玉珍等人提民事訴訟，主張他們未依約定使中投於不動產處分「利潤分享機制」3年期限屆滿後，優先買回華夏大樓、新世界大樓、中影文化城，請求損害賠償26億餘元。台灣高等法院更二審改判羅女、莊女各賠6億7812萬、4億1562萬元。

台北地方法院、高院上訴審與更一審都判欣裕台敗訴，高院更二審這回逆轉改判，但仍能上訴。

欣裕台公司主張，2006年4月27日與羅玉珍（中影董事長郭台強之妻）、莊婉均（中影前副董事長）就中影股權簽訂買賣契約書，由二人買受中影股權4836萬4434股；契約第七條約定，自契約簽約日起3年內，中影出售華夏大樓、新世界大樓、中影文化城，金額依序高於15億元、12億元及26億元時，欣裕台就超出部分得依約定比例分享利潤，並由羅、莊二人給付，且保證欣裕台有優先承購權。

欣裕台表示，2009年4月2日、20日二度催告羅玉珍兩人促使中影在26日前，簽約出售這些不動產、辦理分配利潤事宜，如逾期未出售，應促使中影在27日將不動產出售予欣裕台，但中影並未出售，欣裕台就華夏大樓即受價差24.4億預期利益損失。

高院更一審時認為，依證人曾忠正、蔡正元、李永然的證詞，和羅玉珍、郭台強、莊婉均在另案的證詞，參酌欣裕台前與榮麗公司磋商中影公司股權買賣的合約內容、雙方就契約歷次磋商版本的內容，和簽訂契約時的政治、社會氛圍倡議處置政黨黨產情況，認為契約締約目的，在於欣裕台在華夏大樓出售或3年期滿仍未出售的狀況，能分享華夏大樓的增值利益，且羅玉珍、莊婉均買受的股權達中影總股權82.56%，買受後即可取得控制中影決策的權利，依契約約定應負的給付義務是屬「保證」或「擔保」，而非僅為單純的「協助」。

欣裕台雖主張羅玉珍、莊婉均明知長榮公司、光華投資均曾有意以20億元購買華夏大樓，卻未促使中影公司出售，違反契約第7條規定，因此受有10億1526萬元的損害。不過，惟長榮、光華公司表示有意買受華夏大樓期間，羅玉珍、莊婉均尚未取得中影公司董事會的實質控制權，更一審指難認有「故意使條件不成」。

因案件又經最高法院廢棄、發回，高院更二審認為羅玉珍和實際洽商契約的丈夫郭台強、莊婉均，經與欣裕台協商後，都同意利潤分享方案，並明確知悉實施方式為買受人應於3年內出售中影公司名下的不動產後分配利潤給欣裕台，如未於3年內出售，即應於3年期滿後由欣裕台以特定價格承買。

參酌華夏大樓2009年4月27日的價值為26億246萬餘元，羅等人未履行約定的義務，導致欣裕台受有10億9374萬元損害，更二審依羅玉珍、莊婉均的出資比各為62%、38%計算，判決羅女、莊女各賠6億7812萬、4億1562萬元。

台灣高等法院更二審判郭台強妻子羅玉珍須給付欣裕台公司6億7812萬元。圖／聯合報系資料照
台灣高等法院更二審判郭台強妻子羅玉珍須給付欣裕台公司6億7812萬元。圖／聯合報系資料照

中影 長榮 馬英九

延伸閱讀

乘客未下車就關門 公車司機夾傷人判賠47萬元

華夏大樓案更二審逆轉 欣裕台獲賠10億餘元

醫師突被寵物鸚鵡「攻擊」倒地骨折 飼主判賠304萬元

讓家裡變凶宅！激烈翁砍死髮妻 屋貶900萬判賠弟弟一半

相關新聞

欣裕台要求利潤分享逆轉勝 郭台強妻羅玉珍、莊婉均共判賠10.9億

前總統馬英九被控賤賣三中及舊中央黨部大樓，從中央投資公司分割出去的欣裕台公司，對買方莊婉均、羅玉珍等人提民事訴訟，主張他...

涉下藥性侵藥廠女業務 台大婦產科名醫因一句話獲不起訴

一位台大醫院婦產科名醫去年遭藥廠女業務指控，涉嫌利用聚餐時下藥，再將女方帶至汽車旅館性侵。台北地檢署調查後，除未查出女方...

謝國樑選舉遭控洗錢1億 他告這名立委求償300萬並刊登判決書

基隆市長謝國樑選舉時被立法委員林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約新台幣1億元），挨酸「謝公子真機靈」隱匿...

失聯移工修法重罰？他痛批這政策歧視移工

行政院才在去年（2022年）底12月14日正式公佈凍結已久的《消除一切形式種族歧視國際公約》（以下簡稱ICERD）國家報告，宣示要「消除種族歧視、促進平等及尊重多元的決心」，沒想到才剛跨年，行政院院會就在年初1月12日公佈一份明顯歧視外籍移工的《入出國及移民法》部分條文修正草案......

承攬台水業務要員工偽簽報表充人數 公司負責人遭判刑

高雄李姓女子為某工程公司負責人，承攬自來水公司第七區管理處4處淨水場委外操作。李女明知公司符合操作資格的員工人數不足，但...

苗栗市代1票之差選舉訴訟 將傳選務人員查更改票數原因

苗栗市民代表會主席陳仁杰1票險勝當選市代，落選頭梅雯霞質疑其中第50投開票所得票39票後來更改38票，提起當選無效之訴，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。