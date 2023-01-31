欣裕台要求利潤分享逆轉勝 郭台強妻羅玉珍、莊婉均共判賠10.9億

前總統馬英九被控賤賣三中及舊中央黨部大樓，從中央投資公司分割出去的欣裕台公司，對買方莊婉均、羅玉珍等人提民事訴訟，主張他們未依約定使中投於不動產處分「利潤分享機制」3年期限屆滿後，優先買回華夏大樓、新世界大樓、中影文化城，請求損害賠償26億餘元。台灣高等法院更二審改判羅女、莊女各賠6億7812萬、4億1562萬元。

台北地方法院、高院上訴審與更一審都判欣裕台敗訴，高院更二審這回逆轉改判，但仍能上訴。

欣裕台公司主張，2006年4月27日與羅玉珍（中影董事長郭台強之妻）、莊婉均（中影前副董事長）就中影股權簽訂買賣契約書，由二人買受中影股權4836萬4434股；契約第七條約定，自契約簽約日起3年內，中影出售華夏大樓、新世界大樓、中影文化城，金額依序高於15億元、12億元及26億元時，欣裕台就超出部分得依約定比例分享利潤，並由羅、莊二人給付，且保證欣裕台有優先承購權。

欣裕台表示，2009年4月2日、20日二度催告羅玉珍兩人促使中影在26日前，簽約出售這些不動產、辦理分配利潤事宜，如逾期未出售，應促使中影在27日將不動產出售予欣裕台，但中影並未出售，欣裕台就華夏大樓即受價差24.4億預期利益損失。

高院更一審時認為，依證人曾忠正、蔡正元、李永然的證詞，和羅玉珍、郭台強、莊婉均在另案的證詞，參酌欣裕台前與榮麗公司磋商中影公司股權買賣的合約內容、雙方就契約歷次磋商版本的內容，和簽訂契約時的政治、社會氛圍倡議處置政黨黨產情況，認為契約締約目的，在於欣裕台在華夏大樓出售或3年期滿仍未出售的狀況，能分享華夏大樓的增值利益，且羅玉珍、莊婉均買受的股權達中影總股權82.56%，買受後即可取得控制中影決策的權利，依契約約定應負的給付義務是屬「保證」或「擔保」，而非僅為單純的「協助」。

欣裕台雖主張羅玉珍、莊婉均明知長榮公司、光華投資均曾有意以20億元購買華夏大樓，卻未促使中影公司出售，違反契約第7條規定，因此受有10億1526萬元的損害。不過，惟長榮、光華公司表示有意買受華夏大樓期間，羅玉珍、莊婉均尚未取得中影公司董事會的實質控制權，更一審指難認有「故意使條件不成」。

因案件又經最高法院廢棄、發回，高院更二審認為羅玉珍和實際洽商契約的丈夫郭台強、莊婉均，經與欣裕台協商後，都同意利潤分享方案，並明確知悉實施方式為買受人應於3年內出售中影公司名下的不動產後分配利潤給欣裕台，如未於3年內出售，即應於3年期滿後由欣裕台以特定價格承買。