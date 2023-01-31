快訊

胡歌前女友是她們！ 提到摯愛前任拭淚難忘：她真的是很好

逢甲大學證實修正論文通過審核 許淑華確定保住碩士學位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝國樑選舉遭控洗錢1億 他告這名立委求償300萬並刊登判決書

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

基隆市長謝國樑選舉時被立法委員林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約新台幣1億元），挨酸「謝公子真機靈」隱匿財產避申報、公司出事媽媽扛；謝國樑提民事訴訟，要求林楚茵賠償300萬元，並刪除臉書文章、於三大報刊登判決書全文。

台北地方法院今首度開庭，謝國樑委任律師指出，林楚茵去年9月26、27日分別於記者會、臉書粉絲專頁指控謝國樑涉嫌洗錢，皆為不實陳述且未盡查證義務，謝國樑也已澄清並無不法情事，林楚茵仍持續不實指控，侵害名譽權。

林楚茵委任律師則認為言論內容屬可受公評之事，且對方要求刊登判決全文違反憲法法庭判決意旨，判決書皆會在網上公開，沒有拒絕民眾了解內容，要求林楚茵刊登判決內文沒有理由；謝律師反駁，憲法法庭判決僅限不能強制道歉，但可用刊登判決作為替代方案。

法官問及雙方是否有調解的可能，謝國樑律師表示得再向當事人確認，林楚茵律師則說需要看對方條件為何再做決定；法官庭沒諭知5月2日下午2點半再開庭。

民進黨團去年9月26日曾開記者會指出，當時代表國民黨參選基隆市長的謝國樑涉嫌洗錢320萬美元，因德信證券前董事長林冠百涉嫌掏空新台幣上億元被起訴，檢方發現其中有一筆錢流入謝國樑的金星國際，才衍伸出謝國樑案外案。

林楚茵當時指控謝國樑涉嫌收受犯罪所得、公司法、鉅額逃漏稅、洗錢防制法、使公務人員登載不實等五大罪狀。

立委林楚茵去年召開「踢爆謝國樑涉洗錢？ 從天而降的320萬美金」記者會，質疑謝國樑恐涉公司法、巨額逃漏稅、洗錢防制法、使公務人員登載不實等五大罪狀。圖／聯合報系資料照片
立委林楚茵去年召開「踢爆謝國樑涉洗錢？ 從天而降的320萬美金」記者會，質疑謝國樑恐涉公司法、巨額逃漏稅、洗錢防制法、使公務人員登載不實等五大罪狀。圖／聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑。圖／聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑。圖／聯合報系資料照片

謝國樑 林楚茵 律師 洗錢

延伸閱讀

再次借將！劉美蘭接基隆教育處長 謝國樑：感謝侯友宜忍痛割愛

林右昌千字文談敗選 謝國樑：他憂國憂民可幫基隆升格

基隆市府公布民調「過半市民要升格」 支持北北基合併占最高

謝國樑再向侯友宜借將 劉美蘭接基隆教育處長

相關新聞

欣裕台要求利潤分享逆轉勝 郭台強妻羅玉珍、莊婉均共判賠10.9億

前總統馬英九被控賤賣三中及舊中央黨部大樓，從中央投資公司分割出去的欣裕台公司，對買方莊婉均、羅玉珍等人提民事訴訟，主張他...

謝國樑選舉遭控洗錢1億 他告這名立委求償300萬並刊登判決書

基隆市長謝國樑選舉時被立法委員林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約新台幣1億元），挨酸「謝公子真機靈」隱匿...

失聯移工修法重罰？他痛批這政策歧視移工

行政院才在去年（2022年）底12月14日正式公佈凍結已久的《消除一切形式種族歧視國際公約》（以下簡稱ICERD）國家報告，宣示要「消除種族歧視、促進平等及尊重多元的決心」，沒想到才剛跨年，行政院院會就在年初1月12日公佈一份明顯歧視外籍移工的《入出國及移民法》部分條文修正草案......

承攬台水業務要員工偽簽報表充人數 公司負責人遭判刑

高雄李姓女子為某工程公司負責人，承攬自來水公司第七區管理處4處淨水場委外操作。李女明知公司符合操作資格的員工人數不足，但...

苗栗市代1票之差選舉訴訟 將傳選務人員查更改票數原因

苗栗市民代表會主席陳仁杰1票險勝當選市代，落選頭梅雯霞質疑其中第50投開票所得票39票後來更改38票，提起當選無效之訴，...

涉下藥性侵藥廠女業務 台大婦產科名醫因一句話獲不起訴

一位台大醫院婦產科名醫去年遭藥廠女業務指控，涉嫌利用聚餐時下藥，再將女方帶至汽車旅館性侵。台北地檢署調查後，除未查出女方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。