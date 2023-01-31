謝國樑選舉遭控洗錢1億 他告這名立委求償300萬並刊登判決書

基隆市長謝國樑選舉時被立法委員林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約新台幣1億元），挨酸「謝公子真機靈」隱匿財產避申報、公司出事媽媽扛；謝國樑提民事訴訟，要求林楚茵賠償300萬元，並刪除臉書文章、於三大報刊登判決書全文。

台北地方法院今首度開庭，謝國樑委任律師指出，林楚茵去年9月26、27日分別於記者會、臉書粉絲專頁指控謝國樑涉嫌洗錢，皆為不實陳述且未盡查證義務，謝國樑也已澄清並無不法情事，林楚茵仍持續不實指控，侵害名譽權。

林楚茵委任律師則認為言論內容屬可受公評之事，且對方要求刊登判決全文違反憲法法庭判決意旨，判決書皆會在網上公開，沒有拒絕民眾了解內容，要求林楚茵刊登判決內文沒有理由；謝律師反駁，憲法法庭判決僅限不能強制道歉，但可用刊登判決作為替代方案。

法官問及雙方是否有調解的可能，謝國樑律師表示得再向當事人確認，林楚茵律師則說需要看對方條件為何再做決定；法官庭沒諭知5月2日下午2點半再開庭。

民進黨團去年9月26日曾開記者會指出，當時代表國民黨參選基隆市長的謝國樑涉嫌洗錢320萬美元，因德信證券前董事長林冠百涉嫌掏空新台幣上億元被起訴，檢方發現其中有一筆錢流入謝國樑的金星國際，才衍伸出謝國樑案外案。