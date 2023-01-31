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苗栗市代1票之差選舉訴訟 將傳選務人員查更改票數原因

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市民代表會主席陳仁杰1票險勝當選市代，落選頭梅雯霞質疑其中第50投開票所得票39票後來更改38票，提起當選無效之訴，法院今天勘驗票數無誤，將擇期傳喚選務工作人員查證。

苗栗市代第4選區選舉9人搶5席，陳仁杰獲1218票吊車尾當選，後來代表會選舉16席拿下10票多數當選主席，梅雯霞得1217票，她質疑第50、63投開票所開票紀錄紙、投開票所報告表，及選委會公告票數不一致，提起當選無效訴訟。

苗栗地方法院今天開庭準備程序，兩造都委任律師及縣選委會人員出庭，審判長當庭勘驗開票紀錄紙、投開票所報告表及選委會公告，其中，第50投開票所總投票數620張，有效票579張，無效票41張，梅雯霞38票，陳仁杰43票；第63投開票所總投票881張，有效票847張，無效票34張，梅70票、陳81票。

不過，梅雯霞委任律師指出，第50投開票所梅雯霞開票紀錄紙從39票，後來被更改變38票，還有另名候選人得票數也有相同狀況，懷疑有效票、無效票認定問題，請求驗票。

陳仁杰委任律師則表示，開票紀錄紙更改，應是計算問題，況且選票都是經過清點確認後彌封，並據以製作投開票所報告書及選委會公告，如果僅憑憶測就要驗票，只要票數有差距就驗票，法院驗票驗不完。

審判長今天勘驗紀錄紙、報告表、公告，與清點的票數都一致，至於兩造爭點在第50投開票紀錄紙票數的更改，裁示擇期傳喚選委工作人員，查明梅雯霞39票為何更動成38票的原因。

苗栗地方法院今天開庭調查苗栗市民代表選舉1票之差訴訟，當庭勘驗相關證物。記者范榮達／攝影
苗栗地方法院今天開庭調查苗栗市民代表選舉1票之差訴訟，當庭勘驗相關證物。記者范榮達／攝影

選委會 當選無效

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