涉下藥性侵藥廠女業務 台大婦產科名醫因一句話獲不起訴

一位台大醫院婦產科名醫去年遭藥廠女業務指控，涉嫌利用聚餐時下藥，再將女方帶至汽車旅館性侵。台北地檢署調查後，除未查出女方體內有藥物殘留反應，且監視器畫面及計程車司機證詞，都顯示她當時神智清楚能自行走路，事後返家還傳LINE給名醫說「感謝老爹」，因此認定名醫罪證不足不起訴。

據當時女業務指控，去年6月20日，她與該名醫前往北市松江路某餐廳用餐，席間有飲酒，後來出現昏沉等疑似遭下藥的症狀，待恢復意識時，赫然發現自己竟躺在旅館床上，正在和該名醫發生性行為，但當下頭腦和身體仍不聽使喚，只能任由對方性侵。

事發後，該名醫疑似為此被調離主管職，但他嚴詞否認下藥性侵女業務，甚至為自保聲請緊急保全證據。檢警調閱當天雙方自用餐餐廳至汽車旅館沿路監視畫面，發現女方可自行走路不需他人攙扶，腳步也未出現如下藥後步伐無力的情形。

檢警同時傳喚當天載兩人前去汽車旅館的計程車司機，司機運將證稱，當天女業務在車上時神智清醒，還可與男方聊天，甚至主動要求司機行駛指定路線至汽車旅館。另外，檢警經勘查兩人手機通聯記錄，發現案發日當晚女方返家後，曾傳LINE報平安，並向男方表示「感謝老爹」，因此認定名醫涉案罪證不足。