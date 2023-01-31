南投三連霸議員曾振炎買票 一審判關2年6月

南投縣前議員曾振炎涉賄選遭起訴，併提起當選無效之訴，19日他向南投縣議會請辭，南投地方法院今仍依違反選罷法投票行賄罪，判處2年6月徒刑，褫奪公權5年；曾則透過友人表示，將上訴。南投縣議會表示，待判決定讞，再行遞補。

三連霸議員曾振炎去年涉嫌透過樁腳以每票500至1000元向選民買票，樁腳、選民均承認，曾振炎遭聲押，最終坦承行賄，以25萬元交保，因涉犯違反公職人員選舉罷免法之投票行賄罪，遭南投地檢署提起公訴，併提起當選無效之訴。

針對曾振炎涉犯「選罷法」部分，南投地院今審理終結，合議庭認為，身為議員卻以行賄方式圖謀勝選，且犯行明確，嚴重妨害選舉投票公正性，危害民主政治，但其在偵查中自白全部犯行，經審酌，判處有期徒刑2年6月，褫奪公權5年。

對於今天判決結果出爐，曾振炎未到庭聽判，面對媒體詢問，得知遭判2年半，未表示意見，但不斷追問有無緩刑，聽聞無法緩刑，相當震驚，未回答是否上訴，就急忙掛斷電話，之後未再接聽。後續透過友人表示，曾與律師研議後將上訴。

而曾振炎已請辭縣議員，今再遭判刑，其議員缺額是否遞補，南投縣民政處表示，曾振炎請辭議員後視同「缺額」，依地方制度法第81條規定，縣議員辭職、去職或死亡，缺額達名額十分之三以上，或同一選區達二分之一以上時，均應補選。