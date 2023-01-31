乘客未下車就關門 公車司機夾傷人判賠47萬元

桃園一名呂姓男子4年前搭公車被車門夾傷，造成左手前臂挫傷、腕部及區位神經受損。他為此向公車業者求償醫療費及工作損失，但業者辯稱門碰到他的身體就彈回，不肯認帳，最後只好對簿公堂，經桃園地院審理，才獲賠47萬餘元。

呂男興訟指出，他2020年2月27日上午9時許搭公車通勤，途中因駕駛疏忽，在他未安全下車之際就關閉車門，導致左前臂在下車途中被車門夾傷，前後花了30多萬元醫療費和醫藥費，傷害也導致他無法拜訪客戶簽約，加上精神撫慰金，駕駛及公車駕駛應連帶給付他114萬餘元。

審理時，業者主張車門雖有碰到呂男肩膀，但車門在碰觸到呂男肩膀後就隨即退回，車門並未關閉，並無夾傷情形發生。此外，呂男事發前2個月曾發生重大車禍事故住院開刀治療，病症涵蓋左手腕，難認其傷勢是此次事件造成，另對呂男所稱工作損失也有所爭執。

法院調查，呂男事發後曾到醫院治療，所受傷害有醫院診斷書可證，而公車駕駛也因此事被依過失傷害起訴、判處拘役40天，顯見駕駛過失行為與呂男傷勢具有相當因果關係。業者雖稱車門碰到呂男就退回，並指呂男傷勢可能與先前車禍有關，但由於未提出證據，所以難以採信。