快訊

蘇預告「大仁哥苦日子來了」 除了高端陳建仁還有舊債要還

巴基斯坦清真寺爆炸：至少83死的炸彈恐攻發生什麼事？

影／桃園嬤過馬路遭貨車「逼退」摔倒在地 行人地獄惡名傳到日本

乘客未下車就關門 公車司機夾傷人判賠47萬元

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名呂姓男子4年前搭公車被車門夾傷，造成左手前臂挫傷、腕部及區位神經受損。他為此向公車業者求償醫療費及工作損失，但業者辯稱門碰到他的身體就彈回，不肯認帳，最後只好對簿公堂，經桃園地院審理，才獲賠47萬餘元。

呂男興訟指出，他2020年2月27日上午9時許搭公車通勤，途中因駕駛疏忽，在他未安全下車之際就關閉車門，導致左前臂在下車途中被車門夾傷，前後花了30多萬元醫療費和醫藥費，傷害也導致他無法拜訪客戶簽約，加上精神撫慰金，駕駛及公車駕駛應連帶給付他114萬餘元。

審理時，業者主張車門雖有碰到呂男肩膀，但車門在碰觸到呂男肩膀後就隨即退回，車門並未關閉，並無夾傷情形發生。此外，呂男事發前2個月曾發生重大車禍事故住院開刀治療，病症涵蓋左手腕，難認其傷勢是此次事件造成，另對呂男所稱工作損失也有所爭執。

法院調查，呂男事發後曾到醫院治療，所受傷害有醫院診斷書可證，而公車駕駛也因此事被依過失傷害起訴、判處拘役40天，顯見駕駛過失行為與呂男傷勢具有相當因果關係。業者雖稱車門碰到呂男就退回，並指呂男傷勢可能與先前車禍有關，但由於未提出證據，所以難以採信。

法院認為，呂男雖稱傷勢導致他不能工作，但考量他身為業務員，以現今科技水準，與客戶聯繫並非一定要當面拜訪，且業務員收入與產品、市場需求、社會經濟和個人勤惰有關，難認此部分請求合理；法院最後准許呂男醫療費、醫藥費和看護費請求，並將精神撫慰金酌減至10萬元，扣除已請領的強制險，判公車業者和駕駛須賠償47萬餘元。

桃園一名呂姓男子4年前搭公車被車門夾傷，造成左手前臂挫傷、腕部及區位神經受損。他為此向公車業者求償醫療費及工作損失，但業者辯稱門碰到他的身體就彈回，不肯認帳，最後只好對簿公堂。示意圖／Ingimage
桃園一名呂姓男子4年前搭公車被車門夾傷，造成左手前臂挫傷、腕部及區位神經受損。他為此向公車業者求償醫療費及工作損失，但業者辯稱門碰到他的身體就彈回，不肯認帳，最後只好對簿公堂。示意圖／Ingimage

公車

延伸閱讀

醫師突被寵物鸚鵡「攻擊」倒地骨折 飼主判賠304萬元

停機械式車位 車門卡柱夾傷人 當場無生命跡象

讓家裡變凶宅！激烈翁砍死髮妻 屋貶900萬判賠弟弟一半

爛醉女撞暈又遭硬上半夜尿失禁、脫糞 色男判賠1200萬

相關新聞

涉下藥性侵藥廠女業務 台大婦產科名醫因一句話獲不起訴

一位台大醫院婦產科名醫去年遭藥廠女業務指控，涉嫌利用聚餐時下藥，再將女方帶至汽車旅館性侵。台北地檢署調查後，除未查出女方...

苗栗市代1票之差選舉訴訟 將傳選務人員查更改票數原因

苗栗市民代表會主席陳仁杰1票險勝當選市代，落選頭梅雯霞質疑其中第50投開票所得票39票後來更改38票，提起當選無效之訴，...

南投三連霸議員曾振炎買票 一審判關2年6月

南投縣前議員曾振炎涉賄選遭起訴，併提起當選無效之訴，19日他向南投縣議會請辭，南投地方法院今仍依違反選罷法投票行賄罪，判處...

乘客未下車就關門 公車司機夾傷人判賠47萬元

桃園一名呂姓男子4年前搭公車被車門夾傷，造成左手前臂挫傷、腕部及區位神經受損。他為此向公車業者求償醫療費及工作損失，但業...

涉亞東石化不當關係人交易增資3億 遠東徐旭東不起訴

遠東集團董事長徐旭東2017間因子公司亞東石化聯貸案，遭銀行團要求降低負債比，涉嫌指示集團大中票券金融提供關係企業東富投...

法院酒駕判太輕被社會詬病 他第5犯台中法官直接判1年

台中楊姓男子有4次酒駕前科不知謹惕又喝2瓶啤酒上路，遭警攔查測得呼氣值0.4超標，楊事後瞎扯被攔前有到超商喝酒，但法院比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。