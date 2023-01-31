涉亞東石化不當關係人交易增資3億 遠東徐旭東不起訴

遠東集團董事長徐旭東2017間因子公司亞東石化聯貸案，遭銀行團要求降低負債比，涉嫌指示集團大中票券金融提供關係企業東富投資無擔保授信，由東富提供亞東3.6億增資款，被金管會懷疑涉嫌違反票券金融管理法中不當關係人交易罪。台北地檢署調查後，認為徐旭東僅為大中票券名譽董事長，並無實質影響力，今將徐與亞東石化監察人鄭澄宇不起訴。

根據金管會告發內容， 2017年亞東石化因擴建新廠需向銀行團聯貸，被要求降低負債比，徐、鄭二人為求以低成本取得資金挹注，改善亞東石化財務，明知依票券金融管理法準用銀行法部分，不得對有利害關係者或以他人名義為無擔保授信，卻仍以旗下大中票券、亞東石化、東聯化學進行金流操作。

經查，兩人先安排亞東石化辦理現金增資案，由東富投資向大中票券申請無擔保授信3億元，東富投資收到撥款後，連同原先公司帳戶內的6000多萬資金，開支票存入亞東石化帳戶3.6億餘元，作為東富參與亞東石化現金增資的股款，亞東石化再據此償還銀行借款。

徐旭東向檢方供稱，遠東集團旗下有200多間公司，並掛名其中多家公司董事長或董事，但並未參與董事會或公司運作；鄭澄宇則供稱，自己在集團中主要工作是擔任遠東新世紀公司行政部總經理，同時身兼其他關係企業董事或監察人，但亦未參與關係企業經營。