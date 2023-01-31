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涉亞東石化不當關係人交易增資3億 遠東徐旭東不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

遠東集團董事長徐旭東2017間因子公司亞東石化聯貸案，遭銀行團要求降低負債比，涉嫌指示集團大中票券金融提供關係企業東富投資無擔保授信，由東富提供亞東3.6億增資款，被金管會懷疑涉嫌違反票券金融管理法中不當關係人交易罪。台北地檢署調查後，認為徐旭東僅為大中票券名譽董事長，並無實質影響力，今將徐與亞東石化監察人鄭澄宇不起訴。

根據金管會告發內容， 2017年亞東石化因擴建新廠需向銀行團聯貸，被要求降低負債比，徐、鄭二人為求以低成本取得資金挹注，改善亞東石化財務，明知依票券金融管理法準用銀行法部分，不得對有利害關係者或以他人名義為無擔保授信，卻仍以旗下大中票券、亞東石化、東聯化學進行金流操作。

經查，兩人先安排亞東石化辦理現金增資案，由東富投資向大中票券申請無擔保授信3億元，東富投資收到撥款後，連同原先公司帳戶內的6000多萬資金，開支票存入亞東石化帳戶3.6億餘元，作為東富參與亞東石化現金增資的股款，亞東石化再據此償還銀行借款。

徐旭東向檢方供稱，遠東集團旗下有200多間公司，並掛名其中多家公司董事長或董事，但並未參與董事會或公司運作；鄭澄宇則供稱，自己在集團中主要工作是擔任遠東新世紀公司行政部總經理，同時身兼其他關係企業董事或監察人，但亦未參與關係企業經營。

檢察官經傳喚上述大中票券、亞東石化、東聯化學等公司承辦人，發現難認徐、鄭有利用他人名義而為無擔保授信的不法犯意，且中大票券亦沒有承受任何損害，認定兩人罪證不足處分不起訴。

遠東集團董事長徐旭東及亞東石化監察人鄭澄宇涉亞東石化不當關係人交易增資3億，獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片
遠東集團董事長徐旭東及亞東石化監察人鄭澄宇涉亞東石化不當關係人交易增資3億，獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片

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