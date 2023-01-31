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法院酒駕判太輕被社會詬病 他第5犯台中法官直接判1年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓男子有4次酒駕前科不知謹惕又喝2瓶啤酒上路，遭警攔查測得呼氣值0.4超標，楊事後瞎扯被攔前有到超商喝酒，但法院比對員警證詞、密錄器不採信，痛批他扭曲事實企圖影響審理判斷，法院直言「社會對酒駕判太輕多有詬病」，考量楊這次第5犯，依公共危險罪判他1年，可上訴。

檢警調查，楊男2021年12月21日喝2瓶啤酒騎機車經豐原區鎌村路、祥和東路口，因巡邏員警見他臉色泛紅、疑似闖紅燈就驅車跟隨，經攔查測得他呼氣值每公升0.4毫克。

審理時，楊男坦承喝2瓶啤酒騎車，但矢口否認不能安全駕駛致交通危險，辯稱後來又到超市再次飲酒，警察酒測超標數值是第2次喝酒。

台中地院查，楊男在警詢時均坦承，直到檢方偵查、法院準備程序才翻供，辯稱另有到超市喝酒，還說該事實是「突然想到」的，前後說法不一顯有可疑；攔查的警員也說，酒測時楊並沒提到又在超商喝酒。

法院另勘驗密錄器楊進超商也不到10分鐘，難以想像短時間內選購、結帳並飲酒完畢，何需如此急迫？且楊走出時手上還提了1手啤酒，並稱要回去和朋友一起喝，超商老闆娘也說沒看到楊在店內喝酒，不採信其辯詞。

法院審酌，楊男過去已經有4次酒駕前科，酒駕在我國已是零容忍，楊應知政府大力宣導酒駕刑責，且有高度危險性卻又明知故犯，後續又捏造超市內喝酒一事，還影響超市老闆娘做不實證述，企圖影響法院判斷，其積極扭曲事實，犯後態度惡劣，不宜輕縱。

法院也說，楊男這次第5犯，重蹈覆徹，對酒後不得駕車規定置若罔聞，且「我國社會對於法院就酒駕案件之判決量刑過輕多有詬病」等，審酌一切情狀後依公共危險罪判他1年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

酒駕 酒測

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