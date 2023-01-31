技嘉子公司輸出2台平板電腦到伊朗判有罪！法官：傷台灣國際形象

技嘉集團投資的技宸公司前業務經理劉翠雅被控輸出管制物品到伊朗，與技宸一併被訴；劉女認罪，技宸辯無罪，台北地院審理，依違反貿易法判劉女有期徒刑8月，緩刑2年，支付公庫10萬元，技宸公司則判罰金50萬元。可上訴。

技宸由技嘉集團於2018年投資、創立，為技嘉子公司，技嘉主要業務為主機板及電腦系統設計、製造、銷售；本案犯罪標「2台平板電腦」，被法院認定是具戰略性的高科技貨品，審判適用法條是非法輸往管制地區罪，敏感判決出爐，恐影響台灣國際形象。

劉翠雅擔任技宸的業務經理時，負責與國外客戶開發、交易條件相關議定業務，並於產品數量在100台以下有決行安排出貨的權限，技宸公司則負有建置法令遵循的法律上義務。

2018年12月，劉翠雅承接伊朗伊斯法罕「Dadeh Parsian」出貨業務，與「Dadeh Parsian」的執行長Milad Amirian確定出貨日期，代表技宸委託長榮物流將貨物出貨到伊朗「Dadeh Parsian」公司。

檢調指控，2018年12月12日出貨前，技宸先出具「輸出貨品非屬戰略性高科技貨品切結書」委託長榮物流報關，但因貨物內含有鋰電池，之後即辦理退關。

2018年12月17日，技宸再次委託長榮物流報關出口貨物，也出具切結書，但依經濟部函告「輸往伊朗敏感貨品清單」的規定，戰略性高科技貨品應向國貿局申請許可才能報關，於是又委託長榮物流辦理退關。

2次無法輸出後，劉翠雅與香港的貨物承攬人商議，將貨物的收貨地改為香港，再迂迴轉往伊朗以規避法令，檢調偵查，起訴劉翠雅、法人技宸公司。

法院開庭審理，劉翠雅坦承犯行，技宸公司否認犯罪。技宸的辯護人說，貿易法法條中所謂的「輸往」，應解釋為輸「至」，管制貨品僅送到香港，沒有證據證明貨物進入伊朗，不構成犯罪。

合議庭認為，技宸公司對劉翠雅的犯行，有未盡監督管理義務上的疏失，應就不作為負法人刑事責任，認定劉翠雅、技宸都有罪。

判決書指出，劉翠雅輾轉運送掩蓋不法，輸出貨品雖僅是2台平板電腦，主觀上她或許認是「小惡」，但因伊朗極力擴武、發展核生化武器，民主陣線國家大多對於伊朗予以制裁，以避免助紂為虐，所以劉女對台灣國際形象傷害至鉅。