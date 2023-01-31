手握標案竣工權力 桃園工務局前技術師涉貪判刑

桃園市工務局養護工程處一名吳姓約聘技術師，2017年間利用驗收工程機會，收受廠商21萬元賄賂，經桃園地院審理，被依違反貪污治罪治罪條例判刑2年，緩刑5年，另須支付公庫30萬元；行賄廠商詹姓男子則因行賄被判有期徒刑3月，得易科罰金，褫奪公權1年。

判決指出，吳男原為桃園市政府養工處公園綠地科約聘技術師，主要負責核定施工廠商開工前提送的計畫書、定期辦理驗收作業、審核施工廠商竣工結算圖和製作工程結算驗收證明數等業務，為具有法定職務權限的公務員，卻利用承辦「桃園航空貨運園區暨客運園區路燈改善工程」標案，收受詹姓男子賄賂。

2016年底，詹男為求標案審查及請款順利，陸續交付10萬元、5萬元和二次3萬元賄款給吳男，而吳男明知詹男用意，卻依舊收下；事發後，吳男2018年5月離開工務局，檢警調查時也坦承一切，並繳回犯罪所得21萬元。