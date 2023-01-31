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徐旭東被控涉違票券金融管理法 北檢不起訴

中央社／ 台北31日電

遠東集團董事長徐旭東。記者王淑君／攝影
遠東集團董事長徐旭東。記者王淑君／攝影
遠東集團董事長徐旭東被控安排集團成員東富投資，向他擔任董事的大中票券借款3億元轉給集團成員亞東石化，涉嫌違反票券金融管理法。北檢認為罪嫌不足，今天處分不起訴。

另一方面，身兼亞東石化監察人、東富投資董事長的鄭澄宇也被列為同案被告，檢察官認為犯罪嫌疑不足，一併不起訴。

台北地檢署不起訴處分書指出，全案由金融監督管理委員會告發，認為遠東集團旗下亞東石化於民國106年因擴建新廠的聯貸案，被銀行團要求降低負債權益比；徐旭東涉嫌為求以低成本取得資金，改善亞東石化財務，與鄭澄宇共謀金流操作。

金管會認為，徐旭東等人安排亞東石化辦理增資，由集團成員東富投資向大中票券金融公司，以無擔保授信方式借款新台幣3億元；東富投資連同另筆6000萬元資金存入亞東石化帳戶作為增資款，供亞東石化償還銀行借款，使財務結構符合銀行團要求。

金管會告發指出，徐旭東身為大中票券公司董事，大中票券依法不得對徐旭東擔任董事長的亞東石化辦理無擔保授信，徐旭東因此迂迴以東富投資名義借款，輾轉供給亞東石化運用，與鄭澄宇共同涉嫌違反票券金融管理法的不當關係人交易罪嫌。

徐旭東辯稱，集團有超過200家公司，他擔任多家公司董事長、董事，對於集團投資而未實際參與的轉投資公司，即使擔任董事也僅為掛名性質；此外，他沒有在東富投資擔任職務，因大中票券由遠東銀行投資，所以他授權遠東銀行總經理出席董事會，本身未參與。

檢察官認為，遠東集團旗下子公司超過200家，徐旭東能否親自處理各公司業務、資金調度，及是否會為了3億元甘冒違法風險，並非沒有疑問。

此外，檢察官採信證人說詞，認為徐旭東幾乎沒有參與大中票券業務，無從僅憑徐旭東擔任董事，即認定徐旭東具有經營控制力，進而使大中票券同意東富投資的無擔保授信案。

檢察官也查出，東富投資不只向大中票券申請無擔保授信，也有其他金融機構提供東富投資無擔保授信額度，顯見東富投資與大中票券的信用往來並非特例；東富投資參與亞東石化增資案純屬單純財務規劃，全案犯罪嫌疑不足，不起訴。

檢察官 徐旭東 遠東集團

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