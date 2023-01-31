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落選里長涉拿4瓶高粱賄選被依選罷法起訴 認罪求緩刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市淡水區屯山里長候選人李永得，涉在在選舉前拿4瓶高粱酒共560元，拜託選民支持他，以相差僅26票落選，遭依選罷法對有投票權人行求賄賂罪嫌起訴。士林地方法院今開庭，67歲李翁認罪，請求法官給予緩刑，罰金希望少罰一點，法官諭知，全案經合議庭評議再決定是否改以簡易判決。

頂著一頭白髮的李永得，今在辯護人陪同下出庭，他坦承犯罪，先前在雜貨店購買4瓶高粱酒，共計560元，去年10月底至11月初，拜票時拿高粱酒給姐夫、太太的表弟等親戚朋友，希望他們能支持他選里長。李男稱，當時希望朋友們讓他掛帆布競選，因此拿出去的酒不好意思拿回來，4瓶高粱酒價格560元，不會影響到投票意願。

辯護人請求法院看在李男偵查中自白，給予緩刑機會，以勵自新。法官稱，李男涉犯罪名最輕本刑3年以上，經減刑才會符合緩刑要件。

公訴檢察官表示，對於減刑無意見，若改簡易判決處刑可判處6月，易科罰金約18萬元，他認為李男不宜低於20萬元。

李男表示，他以割草等臨時工維生，過往擔任清潔隊工作，月薪不到一萬元，經濟上有困難，目前和患有慢性病的80、90歲父母同住在山上，緩刑條件願繳罰金，但希望數額小一些。法官諭知，李永得所涉罪名刑責較重，待合議庭評議後，再決定是否改行簡易判決，全案候核辦。

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里長候選人李永得去年涉嫌拿高粱酒賄選遭起訴，士林地方法院今開庭。圖／本報資料照片
里長候選人李永得去年涉嫌拿高粱酒賄選遭起訴，士林地方法院今開庭。圖／本報資料照片

李永得 投票

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