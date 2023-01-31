華夏大樓案更二審逆轉 欣裕台獲賠10億餘元

欣裕台公司不滿羅玉珍、莊婉均未依約出售中影公司名下的華夏大樓分享利潤，也未促使中影將大樓賣給欣裕台，向2人求償，歷審敗訴。高院更二審日前改判欣裕台獲賠10億多元，羅須付6億多元，莊須付4億多元。可上訴。

判決指出，欣裕台主張於民國95年與中影董事長郭台強配偶羅玉珍、中影前副董事長莊婉均簽約，約定羅、莊以每股65元向欣裕台買受中影股權，總價金新台幣31億4368萬8210元。

欣裕台主張，雙方約定若簽約起3年內中影公司出售名下華夏大樓的金額高於15億元，欣裕台可就超出部分分享利潤，並由羅、莊給付；若中影在3年屆滿時仍未處分華夏大樓，羅、莊保證欣裕台可優先購買華夏大樓。

欣裕台還主張，羅玉珍、莊婉均未依約出售華夏大樓分享利潤，也未將華夏大樓賣給欣裕台公司，或促成中影出售華夏大樓，明知長榮公司、光華公司曾有意購買華夏大樓，也未促使成交，求償24億4672萬6412元。

一、二審皆判決欣裕台敗訴，案經最高法院發回更審，高院更一審認定，長榮公司、光華公司雖曾表示有意購買華夏大樓，但羅玉珍、莊婉均當時並未取得中影董事會實質控制權，難以認定羅、莊故意使條件不成就。

案經上訴，最高法院廢棄更一審判決發回，由台灣高等法院更二審審理。

更二審參酌華夏大樓在98年4月27日的價值為26億246萬4847元，羅玉珍2人未履行約定的義務，導致欣裕台受損害10億9374萬3191元，依羅玉珍、莊婉均的出資比各為62%、38%計算，判決羅、莊須各賠6億7812萬778元、4億1562萬2413元。可上訴。