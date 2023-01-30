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醫師突被寵物鸚鵡「攻擊」倒地骨折 飼主判賠304萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓工廠作業員於2020年7月帶寵物金剛鸚鵡到野外放飛，未作適當防護措施任由鸚鵡四處飛，鸚鵡「攻擊」正在慢跑的林姓醫師後腦勺且用力拍打翅膀，林被嚇得倒地受傷，住院一周休養半年才能工作。林事後向黃求償368萬元，台南地院審理後判准304萬9千多元民事賠償 ，案可上訴。

判決指出，2020年7月13日晚間6時30分，黃帶著他飼養金剛鸚鵡到歸仁區一處產業道路放飛，但黃沒有採取任何防護措施，讓鸚鵡在附近亂竄後，林姓醫師慢跑經過，金剛鸚鵡突然就從林後方撲上他後腦勺，並大力拍打翅膀，林嚇得當場跌倒。

黃上前察看發現林痛得站不起來，馬上打電話叫救護車。林就醫後診斷出右腿髖關節脫臼、髖臼窩骨折及右側髖臼粉碎性骨折。林事後對黃提告刑事過失傷害罪，林表示，當時一個不知道大東西，從後面抓住他的頭，還一直拍打翅膀他嚇了一大跳，就跌倒躺在地上，他的腳因為很痛完全沒辦法伸直。

刑庭法官認為，金剛鸚鵡高約40公分、雙翅展開後約為60公分，就算牠飛近林頭部不是要攻擊他，只是想停在林肩膀上，但對於飼主以外的人來說，都會有受到攻擊的驚嚇感。法官認定林會跌倒是黃疏忽未對鸚鵡採取防護措施造成，判他2月徒刑，得易科罰金定讞。

林姓醫師對黃男提起民事求償，他主張遭鸚鵡驚嚇跌倒受傷，除住院一周，長達3個月需專人看護外，還休養半年多無法工作，未來也不能久站幫病患動手術，要求黃賠償共368萬2723元。黃認為醫師求償金額過高。

民庭法官調閱林診斷證明書及所得稅申報資料後，確認林月薪約22萬至25萬元不等。法官考量，林醫師經鑑定後，已確認他未來恐無法長時間站立為病患動手術，判決黃應賠償醫藥費、看護費與半年多不能工作損失、勞動能力減損及慰撫金，合計304萬多元。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

鸚鵡 醫師

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