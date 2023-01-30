18次假釋均被駁 張錫銘行政訴訟吞2敗 還有1案等翻盤

槍擊要犯「惡龍」張錫銘被判處無期徒刑，申請假釋18次都遭駁回，張不服提3次行政訴訟，都被台南地院駁回，張不服上訴，其中2案經高雄高等法院審理後，院方以上訴無理由，判張敗訴，目前張錫銘仍有1件假釋案的行政訴訟仍在審理中，能否成功爭取權益，正待高高行審理、宣判。

十大槍擊要犯「惡龍」張錫銘，1995年至2005年犯下多起殺人、擄人勒贖等重罪，遭判無期徒刑，目前在台南監獄服刑，入獄至今17年，沒有任何違規紀錄且獲得多次獎勵，因此聲請假釋，但近5年聲請假釋18次都遭駁回，他認為遭到不公平對待，針對第9次、14次、16次假釋案，提行政訴訟爭權益。

但3次行政訴訟均遭台南地院駁回，張不服上訴，列舉四大點，如假釋為刑罰權，應由法院作出決定，法務部授權矯正署作假釋處分，不符憲法「正當程序」規範；第二，張自認已符合刑法第77條、修正前監獄行刑法第81條，以及行刑累進處遇第75條假釋要件，「表現良好」，矯正署不得自行曲解「悛悔」意涵。

他主張，最符合受刑人利益的救濟訴訟類型是「課予義務訴訟」，新修正監獄行刑法卻規定受刑人不服不予許可假釋處分，應提撤銷訴訟，無法積極保障受刑人訴訟權，有違憲疑慮；第四，矯正署以他犯行重大、未與被害人和解等理由，不予假釋，對共犯詹龍欄等人獲准假釋卻未給實質解釋，是刻意對張差別待遇。

其中第14次假釋案，去年5月仍被高高行判決駁回，第9次假釋案上訴後，高高行認定依新修正監獄行刑法，張錫銘不服不予許可假釋處分，應提起撤銷訴訟；張錫銘所提訴求，公法並未有此類請求權存在依據，欠缺權利保護必要，日前認定上訴無理由，全案駁回，不得上訴定讞。

張3次假釋案行政訴訟，已有兩案吞敗定讞，目前剩第16次假釋案仍在高高行審理中，等候翻盤機會。

長期關注張錫銘動態的監所關注小組理事長陳惠敏指出，高高行認為張錫銘應提起撤銷訴訟或確認處分違法、無效的訴訟，但撤銷訴訟即便勝訴，也只是撤銷獄方駁回假釋的裁定，讓他再走一次聲請假釋的流程，而受刑人每4個月就能聲請假釋，提這類訴訟對於受刑人權益並無幫助。