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轉頭找熟睡的乘客說話 屏東男自撞護欄側翻跌進大排

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東一名陳姓男子今中午與家人開車返回竹田鄉住家途中，疑似因轉頭聊天，未注意路況，不慎自撞護欄，連人帶車摔進路旁大排，所幸駕駛與乘客都沒有受傷，陳男沒有酒駕，肇事原因有待警方釐清。

警方指出，71歲陳姓男子今載著老伴、媳婦、孫子出遊，中午11時許返家，行經竹田鄉西勢村光明路段時，疑因陳男為了跟後座熟睡的乘客說話，轉頭未注意前方路況，待回頭時已撞上路旁護欄，造成人車側翻跌進路旁大排，獲報後，派員到場協助處理，並調派吊車排除事故車輛。

警方表示，大排內水位不高，警方到場時駕駛與乘客已自行脫困，成人無明顯外傷，孩童有按照規定乘坐嬰兒座椅，送醫檢查後無大礙，陳男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬由警方調查。

轉頭找熟睡的乘客說話，屏東男自撞護欄側翻跌進大排。圖／潮州警分局提供
轉頭找熟睡的乘客說話，屏東男自撞護欄側翻跌進大排。圖／潮州警分局提供
轉頭找熟睡的乘客說話，屏東男自撞護欄側翻跌進大排。圖／潮州警分局提供
轉頭找熟睡的乘客說話，屏東男自撞護欄側翻跌進大排。圖／潮州警分局提供
轉頭找熟睡的乘客說話，屏東男自撞護欄側翻跌進大排。圖／潮州警分局提供
轉頭找熟睡的乘客說話，屏東男自撞護欄側翻跌進大排。圖／潮州警分局提供

酒駕 屏東

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