轉頭找熟睡的乘客說話 屏東男自撞護欄側翻跌進大排

屏東一名陳姓男子今中午與家人開車返回竹田鄉住家途中，疑似因轉頭聊天，未注意路況，不慎自撞護欄，連人帶車摔進路旁大排，所幸駕駛與乘客都沒有受傷，陳男沒有酒駕，肇事原因有待警方釐清。

警方指出，71歲陳姓男子今載著老伴、媳婦、孫子出遊，中午11時許返家，行經竹田鄉西勢村光明路段時，疑因陳男為了跟後座熟睡的乘客說話，轉頭未注意前方路況，待回頭時已撞上路旁護欄，造成人車側翻跌進路旁大排，獲報後，派員到場協助處理，並調派吊車排除事故車輛。