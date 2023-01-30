轉頭找熟睡的乘客說話 屏東男自撞護欄側翻跌進大排
屏東一名陳姓男子今中午與家人開車返回竹田鄉住家途中，疑似因轉頭聊天，未注意路況，不慎自撞護欄，連人帶車摔進路旁大排，所幸駕駛與乘客都沒有受傷，陳男沒有酒駕，肇事原因有待警方釐清。
警方指出，71歲陳姓男子今載著老伴、媳婦、孫子出遊，中午11時許返家，行經竹田鄉西勢村光明路段時，疑因陳男為了跟後座熟睡的乘客說話，轉頭未注意前方路況，待回頭時已撞上路旁護欄，造成人車側翻跌進路旁大排，獲報後，派員到場協助處理，並調派吊車排除事故車輛。
警方表示，大排內水位不高，警方到場時駕駛與乘客已自行脫困，成人無明顯外傷，孩童有按照規定乘坐嬰兒座椅，送醫檢查後無大礙，陳男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬由警方調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言