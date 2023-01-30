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感情糾紛砍斷情敵腳筋 屏東「屎遁」脫逃男一審判5年半

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣江姓男子去年因與張姓男子有感情糾紛，召集友人助陣談判，趁對方被拖行時，拿出預藏的西瓜刀朝被害人揮砍，導致張男重傷，案發後江男被逮補，居然以上廁所為由趁隙脫逃，因走投無路落網。屏東地方法院依殺人未遂罪判刑5年半，另依脫逃罪判刑4月，可易科罰金，全案可上訴。

江男（25歲）與張男為朋友關係，因感情糾紛處理未當，於去年元旦相約到恆春一間旅館外談判。江男打電話給前任，威脅要打斷對方的腳，不料遭女子回應「你沒有資格干涉我生活」，雙方發生爭吵，江男氣急敗壞，談判破裂，與張男爆發激烈口角衝突。

江男與三名友人合力壓制、拖行被害人到附近便利商店門口，導致對方右肩關節脫臼，江男再拿出預藏在人行道旁石製長椅下方的西瓜刀，先朝對方腿部揮砍數下，再追擊砍向張男的肩、背、頭胸等部位，造成他左小腿撕裂傷及脛前動靜脈斷裂、背部撕裂傷、右膝撕裂傷併部分肌腱斷裂等傷害，遭友人制止後，隨即離開現場，將兇刀帶往鄰近漁港丟棄。

被害人忍痛踉蹌進入便利商店求救，經緊急送醫後無大礙，警方於5天後拘提江男到案，不料他在凌晨以要上廁所為由脫逃，待現金用盡，走投無路下，主動向警方投案，屏東地院依殺人未遂罪判刑5年6月，另依脫逃罪判刑4月，可易科罰金，全案可上訴。

感情糾紛砍斷情敵腳筋，屏東「屎遁」脫逃男一審判5年半。記者張已亷／攝影
感情糾紛砍斷情敵腳筋，屏東「屎遁」脫逃男一審判5年半。記者張已亷／攝影

屏東縣 殺人

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