南投春節連假風景區車流大增 交通事故446件較往年減少
10天春節連假結束，南投縣警察局交通隊統計發現縣內各觀光動線，車流量均較平時增加2倍以上，但發生的交通事故較往年少了，但其中1件是酒駕自撞路旁護欄及電線桿，造成1名男子傷重不治，再度凸顯酒駕的危險性，強調未來仍是春酒飲宴的高峰期，酒駕零容忍已是全民共識，絕不容許民眾心存僥倖。
南投縣警察局交安組指出，從1月20日春節連假首日迄昨日假期結束，南投縣13鄉鎮市發生的交通事故共446件，造成2人死亡、218人受傷，酒駕死亡車禍僅1件，雖較往年少了許多，但也造成218人在車禍中受傷，警方進一步分析，發現有275件車禍與駕駛民眾違反交通法規有關，其中超速、闖紅燈及未依標誌標線行駛居肇因前3名，顯示民眾交通守法觀念仍待加強。
警方說，今年春節連假10天，南投縣做為觀光大縣，各風景區湧進大量遊客的人潮與車潮，造成縣內台3線、台14線、台16線及台21線等觀光動線，車流量均較平時增加2倍以上，但警方仍堅守崗位，從白天到夜晚在街頭指揮、疏導，以維持交通秩序。
交通隊並特別置放活動式混凝土製的紐澤西護欄，尤其針對部分重要的小巷、小路口，防止汽機車左轉或迴轉，被視為是防範、改善塞車問題的新利器，伴隨著春節連假結束，車流量變少，公路單位也從今日起著手撤收紐澤西護欄，預計2月1日完成，以避免民怨發生。
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