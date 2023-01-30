「惡龍」張錫銘假釋夢碎 行政訴訟2連敗全案定讞
十大槍擊要犯「惡龍」張錫銘，1995年至2005年犯下多起殺人、擄人勒贖等重罪，遭判無期徒刑，入獄至今17年，期間提出18次假釋申請均遭駁回，向台南地方法院提起行政訴訟，去年10月再判駁回，張錫銘不服，向高雄高等行政法院提起上訴，法官認上訴無理由，判張敗訴，全案不得上訴定讞。
張錫銘過去申請假釋，遭台南監獄假釋審查委員會以「有傷害前科，復犯本案共同殺人、擄人勒贖及槍砲等罪，侵害他人生命和財產法益，嚴重危害社會治安，需嚴評其假釋，爰有再行考核之必要」為理由，不予通過，張不服，陸續提起訴願、向台南地方法院提起行政訴訟，均遭駁回，去年再向高雄高等行政法院提上訴。
張錫銘列舉四大點，要法官做出判決，積極要求法務部同意他的假釋申請；第一，假釋為刑罰權，應由法院作出決定，法務部授權矯正署作假釋處分，不符憲法「正當程序」規範；第二，張自認已符合刑法第77條、修正前監獄行刑法第81條，以及行刑累進處遇第75條假釋要件，「表現良好」，矯正署不得自行曲解「悛悔」意涵。
張錫銘再指第三點，他說最符合受刑人利益的救濟訴訟類型是「課予義務訴訟」，新修正監獄行刑法卻規定受刑人不服不予許可假釋處分，應提撤銷訴訟，無法積極保障受刑人訴訟權，有違憲疑慮；第四，矯正署以他犯行重大、未與被害人和解等理由，不予假釋，對共犯詹龍欄等人獲准假釋卻未給實質解釋，是刻意對張差別待遇。
高雄高等行政法院審酌原判決，以及張錫銘上訴意旨，認定依新修正監獄行刑法，張錫銘不服不予許可假釋處分，應提起撤銷訴訟；張錫銘所提訴求，公法並未有此類請求權存在依據，欠缺權利保護必要，上訴無理由，全案駁回，不得上訴定讞。
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