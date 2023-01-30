快訊

哭哭...台積電大漲40元 逾3萬小股東年前下車「虧大了」

日本機場本月第2起「炸彈恐嚇」 全日空2航班臨時取消

陳建仁四大原則組閣 完整新內閣名單公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辦公室戀情破滅…上司到女同事住家盯梢 跟蹤騷擾罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市一名李姓男子和女同事談辦公室戀情，兩人分手後，涉嫌騷擾前女友被起訴。示意圖／本報資料照片
台北市一名李姓男子和女同事談辦公室戀情，兩人分手後，涉嫌騷擾前女友被起訴。示意圖／本報資料照片
台北市一名李姓男子和女同事談辦公室戀情，兩人2021年1月分手後，李男涉嫌在前女友住家外盯梢、守候，還傳訊息騷擾，時間長達1年多、次數共計12次。士林地檢署偵結，依跟蹤騷擾法起訴李男。

46歲李男是35歲前女友的上司，兩人一起工作發展戀情交往，但2021年1月分手後，前女友已明確拒絕李男追求，李男仍想挽回感情，涉嫌騷擾前女友。

起訴指出，李男從2021年1月到2022年10月間，分手後1年多，李男涉嫌多次跟蹤騷擾，包含在女方住家下盯梢、守候、跟蹤，還開車尾隨，持續打電話傳訊行騷擾等，前女友心生畏懼，還為此就醫、心理諮商，此事件已影響日常生活及社會活動。

2022年10月13日晚上8時許至10時許，前女友發現李男在住家樓下盯梢、守候、跟蹤，難以忍受李男行徑報警求救，警方獲報到場告誡李男。李男到案坦承，明知前女友曾說過不要再騷擾她，仍打電話、到前女友住家附近，要求和她見面。

檢察官依前女友拍攝的李男開車跟蹤照片、通話紀錄、封鎖手機門號證據、心理諮商證實身心受創、士林地方法院民事通常保護令等，認定李男涉犯跟蹤騷擾罪，依法起訴。

跟蹤騷擾 分手

延伸閱讀

已婚保險業務下藥迷姦女同事 他認罪求原諒獲緩刑

純按摩不純？亂揉女同事胸還動嘴吸咬 色男下場慘了

尾牙玩過火！男友和女同事舌吻氣走正宮 離場還被嗆「開不起玩笑」

想當日系少女！見同事和自己衣服「撞款」 對方一句話氣氛瞬間凝結

相關新聞

學生申訴「不適任」被同事開酸 教授告教授求償吞敗

屏東某科技大學社工系黃姓女助理教授遭學生批評野蠻霸道、上課一問三不知，同系的陳姓教授在社工系老師群組，抨擊黃女「本校本系...

感情糾紛砍斷情敵腳筋 屏東「屎遁」脫逃男一審判5年半

屏東縣江姓男子去年因與張姓男子有感情糾紛，召集友人助陣談判，趁對方被拖行時，拿出預藏的西瓜刀朝被害人揮砍，導致張男重傷，...

南投春節連假風景區車流大增 交通事故446件較往年減少

10天春節連假結束，南投縣警察局交通隊統計發現縣內各觀光動線，車流量均較平時增加2倍以上，但發生的交通事故較往年少了，但...

十大槍擊要犯「惡龍」張錫銘18次假釋夢碎 2連敗全案定讞

十大槍擊要犯「惡龍」張錫銘，1995年至2005年犯下多起殺人、擄人勒贖等重罪，遭判無期徒刑，入獄至今17年，期間提出1...

搞上高中少女再誘國中妹拍不雅片 高雄男被判刑

高雄21歲陳姓男子2020年接連利用交友軟體，認識就讀高中、國中的少女，趁和對方發生性行為時，利用手機偷拍或誘使對方拍攝...

辦公室戀情破滅…上司到女同事住家盯梢 跟蹤騷擾罪起訴

台北市一名李姓男子和女同事談辦公室戀情，兩人2021年1月分手後，李男涉嫌在前女友住家外盯梢、守候，還傳訊息騷擾，時間長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。