辦公室戀情破滅…上司到女同事住家盯梢 跟蹤騷擾罪起訴

台北市一名李姓男子和女同事談辦公室戀情，兩人分手後，涉嫌騷擾前女友被起訴。示意圖／本報資料照片 台北市一名李姓男子和女同事談辦公室戀情，兩人2021年1月分手後，李男涉嫌在前女友住家外盯梢、守候，還傳訊息騷擾，時間長達1年多、次數共計12次。士林地檢署偵結，依跟蹤騷擾法起訴李男。

46歲李男是35歲前女友的上司，兩人一起工作發展戀情交往，但2021年1月分手後，前女友已明確拒絕李男追求，李男仍想挽回感情，涉嫌騷擾前女友。

起訴指出，李男從2021年1月到2022年10月間，分手後1年多，李男涉嫌多次跟蹤騷擾，包含在女方住家下盯梢、守候、跟蹤，還開車尾隨，持續打電話傳訊行騷擾等，前女友心生畏懼，還為此就醫、心理諮商，此事件已影響日常生活及社會活動。

2022年10月13日晚上8時許至10時許，前女友發現李男在住家樓下盯梢、守候、跟蹤，難以忍受李男行徑報警求救，警方獲報到場告誡李男。李男到案坦承，明知前女友曾說過不要再騷擾她，仍打電話、到前女友住家附近，要求和她見面。

檢察官依前女友拍攝的李男開車跟蹤照片、通話紀錄、封鎖手機門號證據、心理諮商證實身心受創、士林地方法院民事通常保護令等，認定李男涉犯跟蹤騷擾罪，依法起訴。