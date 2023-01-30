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搞上高中少女再誘國中妹拍不雅片 高雄男被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄21歲陳姓男子2020年接連利用交友軟體，認識就讀高中、國中的少女，趁和對方發生性行為時，利用手機偷拍或誘使對方拍攝不雅影片，高雄地院依違反兒少性剝削條例判陳男5年，陳不服上訴，法官考量他已與其中一名少女和解，撤銷改判4年2月，可上訴。

判決指出，陳男案發時年僅20歲，2020年4月、6月間，透過交友軟體認識當時僅17歲、15歲的少女；同年11月16日下午2時許，陳男邀請高中少女到他租屋處，陳男趁少女幫他口愛時，利用手機偷拍兩人性愛影片。

不僅於此，陳男認識另名國中少女時，接連傳訊給少女「我想在（再）看一次毛毛」、「寶貝你有自慰影片嗎」、「寶寶我要自慰影片」、「喜歡」，誘使對方拍攝不雅影片傳送給他觀賞。

後來警方偵辦一起妨害性自主案件時，發現被害的未成年女生曾與陳男發生性行為，警方持拘票至陳男住處搜索時，在他手機扣到兩名少女的不雅影片，全案才曝光。

檢警偵辦時，陳男坦承知道兩名少女都未成年，檢方綜合相關事證，依違反兒童及少年性剝削防制條例將他起訴，高雄地院審理時，法官考量陳男未與兩名少女和解，分別判4年2月、3年7月有期徒刑，合併應執行5年。

陳男不服上訴，高雄高分院審理後，法官認為陳男與高中少女和解，撤銷改判有期徒刑3年8月，至於國中少女部分，對方堅持不與陳男和解，駁回他的上訴，維持原刑度，合併應執行刑定4年2月。可上訴。

陳姓男子被高雄高分院依違反兒童及少年性剝削防制條例，，合併判刑4年2月。記者張議晨/攝影
陳姓男子被高雄高分院依違反兒童及少年性剝削防制條例，，合併判刑4年2月。記者張議晨/攝影

未成年 交友軟體 偷拍

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