南怡君2015年判刑定讞 證交法是否屬「空白刑法」憲庭將辯論

中華開發資本董事南怡君因捲入中華開發金控併購金鼎證券案內線交易案，2015年遭判刑定讞，她和時任資深協理的陳湘銘聲請釋憲，憲法法庭2月7日將就證券交易法「空白刑法」案行言詞辯論。圖／聯合報系資料照 2015年判決定讞的中華開發金控併購金鼎證券案內線交易案中，開發金控法務長南怡君、資深協理陳湘銘分別被依證券交易法3月、2月徒刑，得易科罰金，陳緩刑2年定讞，不過兩人認為該法刑責規定和公開收購公開發行公司有價證券管理辦法有違反授權明確性原則、刑罰明確性原則疑義，聲請釋憲。憲法法庭2月7日將開言詞辯論庭。

本案源於辜家二少辜仲瑩在開發金控總經理任內，與執行副總吳春台等布局轉投資金鼎證券，低價買進金鼎證股票、高價買給開發金，致開發金損失上億元，當時兩人也分別因違反預定取得公開發行公司已發行股份總額達一定比例者應公開收購的規定，遭處4月得易科罰金之刑。

南怡君、陳湘銘認為事實審法院所適用的證交法第43條之1第3項、第4項、第175條第1項有關違反同法第43條之1第3項刑責規定，以及公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第11條第1項規定違憲。

憲法法庭整理出4項爭點，首先是「經濟刑法」與一般刑法相較，刑罰明確性原則的判斷標準、程度有無不同？司法院釋字第522號及第680號解釋有無補充必要？

第二項則是2002年2月6日修正公布的證券交易法第175條規定「違反…第四十三條之一第三項…之規定者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一百八十萬元以下罰金。」（系爭規定一）、同年修正公布的第43條之1第3項規定「任何人單獨或與他人共同預定取得公開發行公司已發行股份總額達一定比例者，除符合一定條件外，應採公開收購方式為之。」（系爭規定二）、同年修正公布的第43條之1第4項規定「依第二項規定收購有價證券之範圍、條件、期間、關係人及申報公告事項與前項之一定比例及條件，由主管機關定之。」（系爭規定三）等規定整體觀察，是否屬於空白刑法？刑罰明確性的判斷標準為何？「一定比例」的規定，受規範者是否具有可預見性？

而系爭規定一至三與2005年6月22日修正公布公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第11條第1項規定「任何人單獨或與他人共同預定於五十日內取得公開發行公司已發行股份總額百分之二十以上股份者，應採公開收購方式為之。」（系爭規定四）整體觀察，「共同預定於五十日內取得公開發行公司已發行股份總額百分之二十以上股份」是否為系爭規定一的主要構成要件？所謂「共同預定於五十日內取得」的涵義為何？從刑法觀點，其構成要件涵義是否明確？就此部分，受規範者對「共同預定於五十日內取得」是否具有可預見性？又如是「共同預定於五十日後取得」是否為系爭規定一至四所欲規範的行為？這些被列為第三項爭點。

第四項爭點則是系爭規定一至四等規定是否符合憲法授權明確性、刑罰明確性原則的要求？

聲請人援引台北大學法律系教授曾淑瑜見解，認為刑罰是制裁手段中最嚴厲者 ，應慎重且謙抑地適用，為解決相關社會問題，如有其他有效的、緩和的手段存在時，自應使用刑罰以外的方法處理。處理經濟犯罪可以為行政處分或科罰鍰、撤銷或廢止登記，即使不使用行政罰，民法上還可以追究損害賠償責任，過度使用刑罰，會使得私法自治下的商業活動從「事前控制」的社會轉變成「事後懲罰」。聲請人認為憲法既然保障人民經濟活動自由，就不應任意地限制、制約。

金融監督管理委員會則表示，證交法公開收購與強制公開收購制度是要增闢收購股權管道、維持資本市場秩序與保障投資人，以資訊公開為原則，也兼顧被收購股東、標的公司和公開收購者的利益，未依法採行公開收購的行為危害市場秩序，有刑事處罰必要。

金管會認為相關條文符合法律明確性、授權明確性原則。