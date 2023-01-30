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不滿提分手拿回送女友iPhone 小氣男竊盜被判刑
嘉義王姓男子與張姓女子是對情侶，2人感情生變發生爭執，不滿張女提分手，王男涉嫌將送給女友張女的iPhone手機拿走，張女發現後憤而報警，王男坦承不諱，經檢察官聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院朴子簡易庭判決犯竊盜罪處拘役40日，可上訴。
判決書表示，王男與張女原本是男女朋友關係，並且同居在張女嘉義縣住處，去年2人發生爭執，王男不滿張女提出分手，去年4月8日晚間，涉嫌在二樓房間內，竊取他贈與給張女的iPhone 13手機，當天晚上張女找不到手機，詢問王男後才知道，氣得報警。
王男坦承不諱，並聲稱已將手機變賣1萬6千元。案經嘉義市警方報告嘉義地檢署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。
法官審酌，王男僅因細故，即恣意竊取原贈送與女友的物品，欠缺尊重他人的觀念且危害社會治安，但犯後坦承犯行，態度良好，卻未達成和解，兼衡教育程度、家庭經濟狀況、犯罪動機、並沒有造成重大危害、張女也表示可以原諒等，量處犯竊盜罪，處拘役40日，得易科罰金，以資懲儆。
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