公總養路士核發路證球員兼裁判 5年貪百萬判2年10月徒刑

交通部公路總局中壢工務段林姓養路士涉嫌利用核發路權證照機會向廠商索賄百萬，新北地院依貪汙治罪條例處2年10月、褫奪公權1年。記者王怡蓁／攝影 53歲公路總局中壢工務段養路士林志順利用核發路權證照機會向廠商索賄，收賄125萬餘元，新北地方法院考量他坦承犯行、繳回不法所得，依貪汙治罪條例處2年10月徒刑，褫奪公權1年。

檢調調查，林志順負責受理中壢工務段轄管道路路證申請窗口、審核，2014年至2021年間，欣桃天然氣公司因施作瓦斯管線埋設工程需大量申請路證，林志順見有利可圖，2016年起向欣桃稱將中壢段路證申請等交由他代辦，可如期取得路證，並以此索要每次3500元的「勞務費」，收賄125萬餘元。

檢調另外查出，林志順另以相同手法，也向其他公司收賄，目前案件仍在偵辦中。檢方認為，並未找到證據證明林當初有向欣桃天然氣威脅「不給錢就不審核路證」，另外他事後坦承犯行，並主動繳回犯罪所得，依貪汙治罪條例罪嫌起訴，但請法院依法減輕其刑。

合議庭認為，林志順利用承辦中壢工務段施工許可等業務機會，長期代理欣桃製作文件申請路證，又自我審核後核發，藉此獲取不法利益，破壞人民對於申請路證處理的信任，審酌林坦承犯行、繳回犯罪所得，加上林志順自陳目前仍在養路處任職，月收3萬8千元、經濟小康，須扶養母親，依貪汙治罪條例處2年10月徒刑，褫奪公權1年。