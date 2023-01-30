學生申訴「不適任」被同事開酸 教授告教授求償吞敗

屏東某大學社工系黃姓助理教授被學生申訴不適任，同系教授也在群組發文抨擊，黃女不服提告，法院均判她敗訴。記者張議晨／攝影 屏東某科技大學社工系黃姓女助理教授遭學生批評野蠻霸道、上課一問三不知，同系的陳姓教授在社工系老師群組，抨擊黃女「本校本系根本拒絕您擔任老師」、「您的狀況，學生有權利根本拒絕您上課」，被黃女控告侵害名譽權，對陳姓教授求償50萬元，法院審理後，認為陳姓教授言論並無不實，判黃女敗訴確定。

黃女2005年起受聘於該間科大，教授社會心理學、性別議題暨社會工作等課程，並且擔任社工系四技進修部導師。2016年該系夜間部學生曾連署向院長控訴黃「恐嚇、種族歧視、霸道野蠻」等10項劣行，最後被校方評議認定不適任，當時黃女不服向校方提告，求償155萬，法院判決敗訴確定，黃女也在2019年申請退休。

判決指出，2017年3月13日晚間，同系的陳姓教授在社工系群組傳訊，稱本校本系根本拒絕您擔任老師」、「您的狀況，學生有權利根本拒絕您上課」、「您放心好了，這一次我會好好的協助學生的」、「如果我昨天說我沒有好好輔導學生申訴等程序，讓您離開這裡，是我的失職。需要被教育或輔導。」

隔年4月20日，陳男又在群組發言，「有同學反應，老師一直在騷擾恐嚇上法庭，請停止虐待我們社工系的同學。當個一般的老師，讓學生好好看書，準備明天的考試很難嗎？還敢說自己多會上課，上課三小時，在外面聊天沒有上課的，不知道是那位呀？」

黃女質疑陳男發言是在針對她，由於群組還有其他教師，認為陳男發言屬於不實指控，已逾法律保障教師人權界限，侵害到她的名譽權，向陳男求償50萬元。

高雄簡易庭審理時，陳男反駁，稱黃女多次遭學生投訴未準備課程，損及學生受教權益，他是基於學生指控、陳述及系上對黃女的評價，才會在群組發言。

法官發現，社工系學生確實曾向校方申訴更換老師，並將簽呈送交院長、副校長、教務長等人，陳姓教授針對黃女發言，是攸關學生受教權益，屬於公眾事務領域，並不僅涉及黃女私德，綜合相關事證，認定陳男言論無侵害黃女名譽，判她敗訴。

黃女不服再上訴，高雄地院審理後，法官認為系上群組成員都知道黃女曾被學生申訴，陳男是針對已知的可受公評事項去做評論，未逾越適當範圍，維持一審見解，判黃女敗訴，陳男免賠確定。