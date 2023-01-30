曹興誠稱捐30億元強化國防 律師控詐欺遭駁回

聯電創辦人曹興誠。聯合報系資料照／記者胡經周攝影 聯電前董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元強化國防後，律師林憲同認為他空口捐款，滋擾台灣社會並涉嫌詐欺而提起刑事自訴。法院認為，曹就算毀諾也沒造成他人損失，裁定駁回。

台北地方法院裁定指出，林憲同主張，曹興誠在民國111年夏天自新加坡申請回復中華民國國籍並向媒體公開宣示，捐款30億元作為對抗外來侵略的國防基金，但曹興誠迄至111年11月28日均未捐款30億元。

林憲同主張，曹興誠以空口捐款的行為滋擾台灣社會，造成他未能基於中國民國國民地位而獲得曹興誠應捐款而未捐款的30億元損失，曹興誠則獲有國防基金捐助人的名譽，並收取出席媒體採訪費用等利益，涉嫌對國家及全體國民犯詐欺得利罪。

法院審理後認定，曹興誠本無捐助國防基金的義務，即使承諾捐款30億元，純屬出於善意施惠，而且無論曹興誠捐款與否，林憲同對此均無請求權，於民事上並無違反義務而構成債務不履行責任可言，遑論成立刑事上詐欺得利罪責。

法院指出，依刑事訴訟法規定，本件犯罪嫌疑不足，且無進行實質審理必要，日前裁定駁回，可抗告。