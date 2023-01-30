罵東門市場「豬肉公主」胸大無腦、婊子無情 判拘50日

劉姓男子在臉書辱罵「豬肉公主」張采婕胸大無腦、婊子無情，被判拘役50日。圖／翻攝采婕 Charlene （東門信義肉舖） 曾是立委林昶佐團隊成員的台北市東門市場「豬肉公主」張采婕，遭劉姓網友在臉書留言指「胸大無腦」、「婊子賣肉」，張女提告，劉依公然侮辱罪起訴，台北地院審理，判劉拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

檢方指控，劉2021年7月5日在住處登入臉書，在張采婕「采婕Charlene（東門信義肉舖）」的個人頁面上公然接續發表留言。

劉留言「證明了胸大無腦」、「婊子賺錢無視道義」、「婊子賣肉政府無情」、「婊子愛錢無可誹議」、「這是在應證胸大無腦」，另附上一個笑到流淚圖案，張采婕瀏覽網頁發現，向檢警提告。

檢方偵辦起訴劉姓網友後，劉審理時坦承不諱，法官認為，劉觸犯公然侮辱罪，依接續犯規定論劉一罪。

判決書說，劉認為與張采婕的政策立場不同，而於臉書網站上與張女言詞交鋒，卻未針對議題進行理性溝通或辯論，反而出於情緒性侮辱張女，損及張女的人格及社會評價，行為不當。

法官認為，劉坦承犯行、自陳大學畢業、擔任工程師，考量劉的犯罪動機、目的、手段及所生危害等，判處劉拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。