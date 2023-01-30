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林義傑涉著作權蟑螂 律師拒繳緩起訴金力拚清白

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

超馬好手林義傑經營「真相智財」顧問公司，向影視公司包攬侵害智慧財產權案件，代為向盜版民眾提告，再從和解金中抽成牟利。台北地檢署去年依違反律師法及刑法包攬訴訟罪起訴林義傑、同夥許姓、邱姓男子及合作律師共6人。其中配合林等人在南部提告、出庭的鄭姓律師與陳姓法務人員，原獲檢方緩起訴，後來決定上法庭力拼無罪爭個人清白，拒繳處分金，今遭北檢撤銷緩起訴。

檢方去年起訴時，指控林義傑就讀政大法律研究所在職專班時，得知司法實務上有影視公司透過BT分享軟體取得盜版者IP，進而提告要求高額和解金，認為有利可圖，經向律師諮詢確認可行後，遂與具有科技背景的許男，鄭姓、張姓律師及余姓會計師，共同成立智財法律團隊

檢方查出，真相獲得威視電影、甲上影視等影視公司授權後，涉嫌將下載點放到大陸網站，以P2P的方式供網友下載盜版影片，藉此取得下載及上傳盜版影片者的IP，蒐證完畢後交由配合的律師四處提告，再與下載者談和解收取和解金，返頭與影視公司拆帳獲利。

據查，抓盜版提告逼和解幾乎就是真相智財唯一業務和獲利來源，公司自2021年8月起至破獲為止，成立不到1年，便在全台提告937件，其中和解25件，得手90萬元。因林義傑等人不具律師執照，卻主動包攬代抓盜版案件，得手後與影視公司、律師、會計師朋分和解金，被檢方認定違法。

林義傑則在被起訴後，發出公開聲明表示，面對不實、甚至是惡意的起訴，自己有責任澄清，也會勇敢面對接下來的審判，他也堅信現在所受到的屈辱，會在司法定讞的時候得到公道。

超馬好手林義傑經營真相智財顧問公司，涉嫌違反律師法及刑法包攬訴訟罪遭起訴。圖／聯合報系資料照片
超馬好手林義傑經營真相智財顧問公司，涉嫌違反律師法及刑法包攬訴訟罪遭起訴。圖／聯合報系資料照片

律師 司法 團隊

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