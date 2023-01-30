人妻和前男友遊澎湖後告性侵 法官不採但認侵犯配偶權仍要賠

定居美國取得博士學位的已婚婦人4年前返台和前男友到澎湖遊玩，兩人同住一房嘿咻，婦人事後指控前男友性侵，還造成她胸口嚴重瘀青，與丈夫共同提告求償550萬元。台北地方法院認定前男友和婦人發生性行為，應賠償婦人丈夫20萬元，可上訴。

婦人和丈夫提告主張，她和前男友是大學同學，約26年前成為男女朋友，她還曾懷孕引產，兩人分手後，她定居美國、進修，並和丈夫結婚生子；她2019年透過臉書和前男友取得聯繫，同年7月間一起到澎湖玩，未料前男友二度在民宿房間性侵她，造成她胸口嚴重瘀青。

另外，前男友不滿她到警局報案提告，在LINE個性簽名狀態訊息罵她「最惡毒的女鬼」等語，她提告要求前男友賠償350萬元，丈夫則求償200萬元精神慰撫金。

前男友反駁是婦人主動聯繫、透露返台訊息、邀約到澎湖遊玩，兩人發生性行為是合意的，並非強制性交，且經檢方偵查、法院交付審判等，均認定他沒有性侵犯行；另LINE個性簽名的訊息，他沒有針對任何人，是婦人「對號入座」。