桃園男不滿被移情別戀！當街炸斷情敵3根手指 法院裁定羈押禁見
桃園市王姓男子不滿前女友移情別戀，前晚約情敵陳男談判，找8友人助陣，逼對方手握炸藥並引燃，當前女友的面炸飛他3手指，被逮後矢口否認遭檢方聲押；桃園地院發現王供述和其他共犯不同，有逃亡、勾串之虞，裁定今起羈押、禁見。
桃園地院指出，王男（32歲）經訊問後，否認威脅對方持炸藥引燃的重傷害罪行，僅承認和陳男扭打並有亮槍，但共犯、證人陳述都指向他涉重嫌。
地院表示，另外，王男犯案後立即逃離現場，自述犯案過程又和共犯供述相左，有事實足認他有逃亡及勾串共犯、證人可能，有羈押必要，因此裁定今起予以羈押，並禁止接見通信。
王男前天深夜約情敵陳男談判，事先找8人埋伏，壓制逼迫陳男手握疑似水鴛鴦爆裂物，並持瓦斯槍威嚇，王點燃引爆後，當場炸斷陳男左手食指、中指、無名指；眾人逞凶後鳥獸散，被一一查緝到案，檢方訊後依重傷害罪聲押王男，8名共犯依社會秩序維護法裁罰。陳男送醫無生命危險，斷指待手術接合。
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