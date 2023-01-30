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律師涉林義傑包攬訴訟案 未繳處分金遭撤緩起訴

中央社／ 台北30日電

超馬好手林義傑（右）涉包攬訴訟被起訴。圖/資料照片
超馬好手林義傑（右）涉包攬訴訟被起訴。圖/資料照片
鄭姓律師涉及超馬好手林義傑被控包攬訴訟案，因認罪獲緩起訴確定，卻未在期限內繳處分金新台幣18萬元。台北地檢署今天撤銷鄭姓律師的緩起訴，另簽分偵字案決定是否追加起訴。

北檢偵辦林義傑涉嫌包攬訴訟案，認定林義傑在就讀法律研究所在職專班期間，得知有著作權蟑螂對非法下載影片的民眾提告要求支付和解金且獲利頗豐，便找人成立真相智慧財產顧問公司，辦理訴訟業務。

檢方查出，林義傑等人於民國110年間，找上威視公司、香港商甲上娛樂洽談授權取締事宜，分別取得17部、1部影片公開傳輸權的專屬授權，隨即派人上網誘捕盜版的網友，交由北部、南部的合作律師處理。

北檢認定，這些與林義傑合作的律師收到案件後，負責撰寫告訴狀、遞狀及洽談和解事宜，總計受理937件案件，但獲利僅90萬元，去年9月間依違反律師法起訴林義傑等6名被告。

此外，涉案的鄭姓律師、陳姓男子則因認罪，獲緩起訴處分，條件是在期限內各繳交18萬元處分金。但北檢查出，鄭、陳未依規定繳納處分金，今天撤銷2人的緩起訴處分。

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