陳內閣修法打詐...司法卻判詐欺累犯無罪 檢察官論壇批扯！　

圖為警方破獲詐欺集團案件起獲贓物。本報資料照片 蔡英文總統任命前副總統陳建仁組閣，期許將「打詐」視為施政重點，但台灣高等法院高雄分院去年審理一件詐欺案，認為女詐欺犯先前賣帳戶被法辦再變「車手」不合理，撤銷有罪判決，判她無罪。判決一出不但基層法官火大，檢察官論壇更砲轟，譴責二審法院判得「像扯鈴一樣扯」。

陳建仁組閣，將「打詐」視為施政重點，法務部也隨即表示就詐欺犯罪修法提高刑度，但修法與壓制犯罪未必能畫上等號。

依橋頭地院判決，女子林珊怡2017年8月在新北市板橋區超商將中信銀帳戶存摺、提款卡寄交給詐欺集團，將密碼改為對方指定號碼，詐欺集團後來向陳姓男子詐稱「奶奶過世需錢辦喪禮」，陳2018年1月匯出1萬元。

林女被捕認罪，還給陳1萬元，法官認定她是詐欺幫助犯，依法減輕，判她有期徒刑2月，緩刑2年，接受法治教育。

林珊怡後來再涉案，檢方指控，她2020年9月提供新光銀、郵局帳戶給詐欺集團，還扮「車手」臨櫃提領犯罪集團向曾姓、張姓、羅姓人士騙來的10萬元、40萬元、35萬元，將現金拿給上游。

橋頭地院審理，認為林珊怡犯三人以上共同詐欺罪，2022年二月3罪判林女應執行有期徒刑10月，不過，承辦檢察官梁詠鈞、林女不服，都提上訴。

台灣高等法院高雄分院審理時，林珊怡翻供辯稱，她只是在網路上找工作維生，因為沒有接觸過會計工作，不覺得是在擔任「車手」等。

合議庭認為，林珊怡雖一度自白，但認罪筆錄遭到一審法官誤導，且林女的案子一審時兩度更換法官，還因疫情影響以視訊開庭，「衡其情節，客觀上堪認被告在面對程序始終停滯不前而內心承受相當之壓力下所為」。

判決書植入「犯一次罪不會犯第二次」的概念，指林珊怡犯過詐欺案，「衡情，本案除提供帳戶之外，竟然更變本加厲，不僅親自出面提領匯入自己帳戶內之贓款，猶全然不知掩飾、不假他人，儼然全不在乎犯罪行徑已暴露在即，與一般有心犯罪者之情形迥異」，改判林女無罪。

無罪判決驚動司法武林，檢察官論壇也發動「攻勢」，有人說，判決「像扯鈴一樣扯」，稱「程序停滯不前壓力最大的應該是法官吧，被告會因此壓力大到自白？還是你兄弟所獨創的意思是審太久之後被告自白？」

有檢察官留言「既然敢暴露，所以就不是有心犯罪？那以後監視錄影我還要不要拿出來當證據？」

也有檢察官留言理性，稱辦案應看證據，但批政府「一天到晚宣導，為什麼還是每天有人被騙匯錢？像扯鈴一樣扯的，是這個不作為的政府、不作為的金融監理單位、不作為的法務部」。