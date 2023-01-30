女遭男網友持私密片逼上床 摩鐵房間藏招反將一軍

新北蕭男偷拍女網友自慰影片，威脅對方見面、發生關係，否則外流，卻在汽車旅館中女方的計，當場被逮，法院判他1年4月刑。示意圖／Ingimage 新北蕭姓男子在交友軟體側錄女網友自慰視訊片段，2個多月後再以散布影片為由，要求對方見面並發生關係，卻被女子反將一軍，在桃園汽車旅館被逮；法院依妨害秘密、強制未遂等罪判有期徒刑1年4月。可上訴。

檢警調查，開計程車的蕭姓男子前年在交友軟體認識一名成年女子小庭（化），兩人同年2月8日視訊通話時，蕭未經小庭同意，擅自利用手機螢幕錄影程式，竊錄她自慰及露出胸部等隱私部位。

蕭男同年4月27日凌晨又在另一個交友軟體滑到小庭，並以自己持有私密影片為由，向小庭恫稱「那個是不是妳」、「還是妳想給別人看」，並威脅她見面發生關係，否則就要散布影片。

據調查，小庭見狀報警，但因蕭男並未回傳影片，證據不足，便假裝答應蕭同年4月30日凌晨在桃園龜山一家汽車旅館房間見面；小庭先到場開好房後，待蕭男到場並出示手機中的影片，隨即請藏身房內的男性友人出來阻止蕭離開，警方獲報到場逮人。

蕭男到案後始終坦承不諱，檢方在扣得手機中發現小庭私密影片截圖，以及兩人在交友軟體上對話紀錄，依強制性交未遂、恐嚇安全等罪起訴；但法院認為，蕭男並未造成性自主意識遭壓迫，且兩人始終未肢體接觸，也並未揚言加害小庭，並未論罪。

桃園地院認為，蕭男僅為滿足一己私慾，竊錄私密影片，再以散布為由脅迫對方見面、性交，造成被害人心理創傷不容小覷，念他認罪、犯後態度尚可，以及單親扶養2小孩、經濟中下、無前科等，依妨害秘密罪處有期徒刑8月、強制未遂罪10月，應執行1年4月。