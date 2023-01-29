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台版柬埔寨案修法加重刑責 囚7天可關7年 致死亡重判無期

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台版柬埔寨案修法加重刑責 囚7天可關7年 致死亡重判無期

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨求職詐騙案，去年61人遭囚凌虐其中3人不幸喪命，法務部為因應詐騙集團囚禁人頭帳戶的犯罪模式，提出刑法修正草案，加重剝奪行動自由罪，嚴懲此類犯罪，若犯嫌囚禁被害人7天，最重可判7年徒刑，過程中死亡、重傷害，可重判無期徒刑。

法務部今指出，為杜絕震驚社會的柬埔寨案、受騙遭囚凌虐等犯罪，部長蔡清祥主持多次修法研議加重刑責，檢察司蒐集相關案例犯罪型態、參考外國立法例，且邀集學者、專家及檢察機關代表研商，擬具刑法第302條之1、第339條之4、第339條之5修正草案，後續將依相關法制作業程序，儘速陳報行政院審查。

法務部新修正草案，將增訂加重剝奪行動自由罪，若以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上，提高刑度，最重可處7年有期徒刑。在剝奪行動自由過程造成死亡、重傷害之加重結果犯，加重刑責，最重可處無期徒刑。

同時，也增訂加重詐欺類型，對於以深偽影像或聲音為詐欺行為手段，增訂為加重事由。因應新興犯罪模式，增訂詐欺罪與剝奪行動自由罪之結合犯規定，加重刑責，最重可處10年有期徒刑。

法務部指出，為杜絕震驚社會柬埔寨案、受騙遭囚凌虐犯罪，已提出組織犯罪防制條例部分條文修正草案「招攬國人至國外從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，甚至摘除器官等亂象」增訂處罰規定，最重可處7年有期徒刑，此草案經行政院院會審查通過，去年12月16日函請立法院審議。

法務部指出，組織犯罪防制條例部分條文修正草案，及刑法修正草案，兩法案均完成修法後，對於詐欺集團囚禁、凌虐等不法惡行或組織犯罪，將能全面防制，強力遏阻，嚴懲重罰。

檢察司統計打詐專案行動，去年6至12月查獲電信網路詐欺集團，計有1043件、9537人，比去年同期查獲率增加45.8%；另電信網路詐欺涉及私行拘禁案件，截至今年年1月28日止，查獲110件、被告421人、羈押128人，查扣不法所得合計2443萬餘元，及時遏止詐欺集團犯罪氣焰，展現政府重懲不法之決心。

台版柬埔寨求職詐騙案，去年61人遭囚凌虐其中3人不幸喪命，法務部今指出擬定刑法修法案。。圖／本報資料照片
台版柬埔寨求職詐騙案，去年61人遭囚凌虐其中3人不幸喪命，法務部今指出擬定刑法修法案。。圖／本報資料照片

法務部 柬埔寨

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