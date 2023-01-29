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明知無肇逃 台中警仍委律師父提告涉誣告？一審無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在擔任保大警員期間，行經霧峰區時，遭趙姓男子騎機車闖紅燈，導致膝蓋骨折等傷勢，張事後委擔任律師的父親，提告殺人未遂、肇事逃逸等罪，檢方不起訴，趙認張姓父子明知無肇逃犯行，仍執意提告，涉嫌誣告，一審認定張姓父子無故意捏造事實，判無罪。

判決指出，張姓男子在2018年間時任台中市警局保安警察隊警員，其父為執業律師，張在同年3月21日行經霧峰區吉峰路、吉峰西路時，遭騎機車闖紅燈的趙姓男子撞上，導致張男左膝蓋骨折、臉部擦挫傷。

趙男指控，張姓父子職業分別是警員、律師，對於法律規定十分熟悉，明知當時他在案發後沒有離開現場，直到救護車將張送醫離去前，都在現場陪同張，現場還有多名他的朋友、警員、救護人員在場，沒有肇事逃逸的主觀犯意或客觀行為。

趙男控訴，該起案件是闖紅燈造成的交通事故，肇因明確，他沒有殺人的犯意，但張姓父子卻執意對他提出殺人未遂、肇事逃逸等告訴，全案就殺人未遂、肇事逃逸罪部分，判他無罪，他認為張姓父子，有意圖使他人受到刑事處分，向公務員誣告的犯行，因此提出誣告告訴。

一審認定，張姓父子雖然有對趙男提出殺人未遂、肇事逃逸告訴，經檢察官偵查後不起訴的事實，但沒有證據證明，張姓父子有何意圖使人受刑事處分，故意捏造事實的誣告行為，因為刑法誣告罪，必需是有虛構事實，足以使人有受刑事或懲戒處分之危險，才能成立，因此判處無罪，可上訴。

台中市張姓警員與其擔任律師的父親，被人指控涉嫌誣告，台中地院判無罪。圖／本報資料照
台中市張姓警員與其擔任律師的父親，被人指控涉嫌誣告，台中地院判無罪。圖／本報資料照

殺人 律師 骨折

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