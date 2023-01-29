叔怒噴侄子三字經挨告 解釋口頭禪 說服法官脫罪了
72歲陳姓男子遭控前年8月與侄子起口角，涉辱罵「幹你娘」，姪子事後氣得提告，他辯稱口頭禪，一審仍依公然侮辱罪判拘役15天；陳姓男子上訴後，嘉義地院合議庭認為，姪子先嗆聲「敢走過來要叫警察」，陳一時氣憤脫口說出三字經，考量當下情境難以有禮，並非侮辱，改判無罪，全案仍可上訴。
陳姓男子2021年8月14日下午1點多，在嘉義市某處整理回收物品，與侄子爭執，陳以台語辱罵「幹你娘」，讓侄子報警提告；陳應訊時承認講三字經，辯稱是口頭禪，一審嘉義地院簡易庭法官認為構成公然侮辱罪，判拘役15天，可易科罰金1萬5000元。
陳姓男子不服上訴，供稱整理回收物時，侄子4、5個人一起罵撿破銅爛鐵、罵乞丐，才嗆三字經，「是口頭禪，跟我一起工作的都知道」。
二審合議庭勘驗事發過程，陳姓男子和侄子相互質問「怎樣」，侄子稱「如果敢走過來的話，要叫警察來」、「是私闖民宅」、「試試看」，陳回稱「私闖民宅、叫來」，侄子再說「來啊」，接著陳才脫口「我咧幹你娘」。
合議庭指出，憲法言論自由保障個人的「意見」，應先詮釋案發時言論的意涵、審視脈絡，部分民眾還習慣以「幹你娘」這類粗俗詞句，表達內心憤懣、發洩負面情緒，弱化這三個字原本貶低意涵。
合議庭認為，雙方當下相當不睦，難期待會用有禮的方式爭吵，且陳姓男子僅說1次「我咧幹你娘」，對人性尊嚴的侵害程度有限，所以依一般社會通念及法律感情，尚在可容忍的界限範圍，應優先保障其言論自由，不應讓陳姓男子擔負公然侮辱罪責，撤銷原本有罪判決。
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