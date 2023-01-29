高檔紅酒櫃控溫器故障燒了儲藏室 代理商判賠202萬

郭姓男子2017年購買丹麥知名品牌紅酒櫃，隔年酒櫃因故障起火，造成放置酒櫃的丁女房屋遭祝融，經火場調查鑑定後，確認為酒櫃溫度控制器故障，郭男向酒櫃代理商求償800萬。高雄地院審理後，根據鑑定報告認定是酒櫃故障釀災，判代理商需賠償郭男202萬7950元。

根據購物網站資料，該款酒櫃標榜丹麥原裝進口，可以恆溫儲存紅酒，還有活性碳除臭透氣孔，避免細菌異味侵蝕，連玻璃門都有特殊塗料，可以防止有害幅射傷害紅酒，每款酒櫃依據容量大小，開價數萬元不等。

判決指出，郭姓男子2017年購入191瓶裝的高檔酒櫃，放置在丁女高雄市的住處，存放自己收藏的高價紅酒，2019年5月28日，酒櫃卻突然起火燃燒，造成存放酒櫃的儲藏室失火，火勢延燒至其他酒櫃及家具，幸經消防人員撲救後，未造成人員受傷。

事後經消防局火場鑑識報告，認為是電氣因素引燃，且勘查酒櫃內部受燒碳化，整體碳化痕跡呈酒櫃左側較右側嚴重，郭男認為是酒櫃溫度控制器故障釀災，包含紅酒損失、家具受損等，合計向代理商求償800萬元損失。

代理商則反駁，稱酒櫃額定電壓是110伏特，會起火是郭男誤插220伏特電源導致，並不是酒櫃故障釀災。

高雄地院審理時，法官依據消防局鑑識報告，發現與代理商提供的同型酒櫃比較，酒櫃整體碳化痕跡左側較右側嚴重，而左側剛好是溫控元件。

另依據民間鑑定公司及證人判斷，是溫度控制器的燃燒最猛烈，推斷是溫度控制器失控未做動並切斷電源，導致壓縮機持續運轉（溫度控制器失效）或不斷寸動（溫度控制器失靈），而寸動的情形壓縮機在啟動時電流最大，時間累積下來，就可能發生延燒。

法官另根據證人說法，若酒櫃額定電壓為110伏特，卻插在220伏特插座，因電流增加一倍，加熱非常高，如果沒有電子保護裝置，只要幾秒鐘就會燒掉，不可能使用1年半才會發生事故。

法官綜合相關事證，認定酒櫃未符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性，造成火警，判代理商得賠償郭男202萬7950元。可上訴。 高雄地方法院外觀。記者張議晨/攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康