法務部擬修法重罰 剝奪自由致死可論處無期徒刑
法務部今天表示，為遏止詐騙集團囚禁、凌虐等不法惡行，將推動刑法相關條文修正，未來不法集團若剝奪受害人行動自由過程中造成死亡，最重可論處無期徒刑。
近年詐騙集團猖獗，甚至透過誘騙台灣民眾至國外囚禁、凌虐，強逼受害民眾從事電信詐欺，並進行性剝削、勞力剝削、摘除器官等亂象，法務部去年已增訂處罰規定，最重可處7年有期徒刑，修正草案業經行政院院會審查通過，去年12月16日已函請立法院審議。
法務部今天發布新聞稿強調，鑒於詐欺犯罪有質變為暴力犯罪的趨勢，衍生出對被害人妨害自由、施以凌虐等複合性犯罪型態，甚至導致被害人重傷或死亡事件頻傳，因此除透過強力執法，也需從法制面下手，強化規範密度與加重處罰力道等方向著手修法，盼透過雙管齊下遏止詐騙暴力犯罪。
法務部提出的新修正草案，研擬將增訂加重結果犯，對於剝奪行動自由過程造成死亡、重傷害，將加重刑責，最重可論處無期徒刑，與可處7年有期徒刑的普通剝奪行動自由罪有所區別。
此外，因應新興詐欺犯罪模式，法務部也研擬增訂詐欺罪與剝奪行動自由罪之結合犯規定，加重刑責，最重可處10年有期徒刑，期盼嚴懲此類犯罪。
法務部統計，光是去年6月至12月，累計查獲電信網路詐欺集團就達1043件，共計9537人，比去年同期查獲率增加45.8%；此外電信網路詐欺涉及私行拘禁案件，截至今年1月28日止，查獲110件、被告421人，共羈押128人，查扣不法所得合計新台幣2443萬餘元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言