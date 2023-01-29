淨化選風 邢泰釗建議仿效日本禁止登門拉票

檢察總長邢泰釗（右一）去年到嘉義地檢署視察查賄執行情況，與嘉義地檢署檢察長張曉雯（右二）等人開會。記者林伯驊攝影／報系資料照

面對不俗的查賄成績單，檢察總長邢泰釗沒有太多喜悅。他說，賄選情況依舊嚴重，建議仿效日本禁止登門拜訪從事選舉拉票，甚至禁止送禮，否則無論多少金額門檻，都恐怕淪為後門。

最高檢察署檢察總長邢泰釗指出，隨國民收入與素質提高，且經過多年反賄選宣導，賄選查獲數量理應越來越少，但去年剛結束的九合一選舉，不管是受理案件數、起訴案件數與查扣金額等指標卻都是近年最多。

邢泰釗坦言，這般數據顯示賄選依舊嚴重，令人感到沉痛；檢察機關也察覺，隨時代演進，賄選犯罪持續進化，甚至有候選人聘用專業法律人員研究賄選無罪判決，製造查賄斷點，甚至與其他候選人互通聲息。

他說，面對不肖候選人的「進化」，檢察機關唯有精進查賄能力並以快打快，倘若買票候選人僥倖當選，檢察官一定要提起當選無效之訴，透過訴訟尋求法院支持，讓當選無效之訴範圍不斷擴大。

邢泰釗表示，實務上法院對於認定當選無效的範圍越來越大，從過去候選人本人買票才被判當選無效，到現在只要樁腳買票也可能被判當選無效，這是對買票候選人有力的制裁。

另一方面，邢泰釗建議，日本選舉罷免法明文禁止候選人逐戶登門拜訪進行拉票等選舉行為，違反者最高處1年有期徒刑，值得台灣仿效，並應逐漸禁止贈送禮品，排除對財力較弱或年輕候選人不公平、不利的因素。

針對每次選舉期間都被議論的新台幣30元查賄標準，邢泰釗認為，無論門檻設定多少金額，其實最後都淪為後門，有心人士只會想辦法把後門弄大一點、走邊緣，無法真正淨化選風。

邢泰釗舉例，若一份禮物30元，候選人今天送、明天送、後天也送，這樣到底算不算還是30元；又禮物價格是以出廠價還是市價計算，爭議永無止歇，乾脆通通不准送，讓候選人用人品、政見競爭，否則只是讓司法人員疲於奔命。

他指出，鄉鎮市長的重要性與手握資源不亞於縣市議員，但檢舉賄選獎金僅50萬元，應提高至與縣市議員相同的200萬元，且檢舉獎金應予免稅，減少檢舉人曝光的機會。

邢泰釗提到，選舉賭盤危害性更甚於現金買票，但目前針對選舉賭盤經營者只能依刑法賭博罪論處，最高僅處3年以下徒刑，應在選罷法中明訂選舉賭盤的罰則，並將刑度提高為5年以下有期徒刑，才有嚇阻作用。

不過，他坦言，目前藉地下通匯介入選舉案件，偵辦效益不理想，檢警調等機關應深入檢討，由專人專責勾稽關連性，精準取締，有效打擊犯罪，進一步維護乾淨選風。